Zmeny na STK, ktoré vodičov nepotešia: Hrozí zvýšenie pokuty o stovky percent! Asociácia varuje pred novelou

BRATISLAVA – Slovenských motoristov zrejme už čoskoro čakajú legislatívne zmeny pri absolvovaní technických a emisných kontrol. Ministerstvo dopravy totiž v novele zákona navrhuje výrazné zvýšenie pokút na staniciach STK. Ak vodič odmietne takzvanú „otočku“, teda opakované vykonanie kontroly nariadené štátnym dozorom, sankcia by po novom mohla vyskočiť z necelých dvoch stoviek až na 1 500 eur. Najväčšia profesijná organizácia združujúca STK a technikov sa proti tomu ostro búri a hovorí o možnej protiústavnosti.
Na pripravované úpravy v legislatíve oficiálne upozornilo Spoločenstvo majiteľov a technikov STK, PEK, PKO (SMAT). Predstavitelia organizácie v otvorenom liste vyjadrujú zásadný nesúhlas s predloženým znením novely a tvrdia, že navrhované sankcie sú pre bežných občanov neprimerane prísne.
Zmeny sa konkrétne dotýkajú situácií, kedy na stanicu STK dorazí kontrolór odborného dozoru z ministerstva. Ten preveruje prácu technikov a môže vodičovi nariadiť, aby s vozidlom okamžite absolvoval celú kontrolu znova.
V súčasnosti má motorista právo takýto postup odmietnuť, za čo mu hrozí pokuta vo výške 198 eur. Pripravovaná novela zákona č. 106/2018 Z. z. však navrhuje túto sumu zvýšiť na 1 500 eur, čo predstavuje nárast o 658 %. Podľa asociácie SMAT však štátni úradníci v návrhu trestajú občana hneď niekoľkokrát paralelne:
- Udelením spomínanej pokuty vo výške 1 500 eur.
- Automatickým zneplatnením práve absolvovanej technickej alebo emisnej kontroly.
- Povinnosťou dostaviť sa na novú nariadenú kontrolu v lehote do 15 dní.
„Do kedy budú občania šikanovaní nezmyselne vysokými pokutami? Nestačila nám kauza 'langoše'? Navyše vám po novom zneplatnia výsledok technickej alebo emisnej kontroly. Prečo občana štát trestá štyrikrát? Domnievame sa, že tieto zmeny sú protiústavné,“ tvrdí v oficiálnom stanovisku generálny sekretár SMAT Andrej Číž.
Predstavitelia asociácie v rámci pripomienkového konania kritizujú aj sociálny rozmer navrhovaných zmien. Otvorene poukazujú na to, že kým pre autorov zákona nemusí byť takáto sankcia likvidačná, pre priemerného slovenského vodiča predstavuje obrovskú finančnú ranu. Asociácia na záver vyjadrila vieru, že poslanci v Národnej rade SR preukážu zmysel pre mieru a novelu v takejto podobe neschvália.