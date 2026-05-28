Štvrtok28. máj 2026, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Zmeny na STK, ktoré vodičov nepotešia: Hrozí zvýšenie pokuty o stovky percent! Asociácia varuje pred novelou

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa, Milan Kapusta)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Slovenských motoristov zrejme už čoskoro čakajú legislatívne zmeny pri absolvovaní technických a emisných kontrol. Ministerstvo dopravy totiž v novele zákona navrhuje výrazné zvýšenie pokút na staniciach STK. Ak vodič odmietne takzvanú „otočku“, teda opakované vykonanie kontroly nariadené štátnym dozorom, sankcia by po novom mohla vyskočiť z necelých dvoch stoviek až na 1 500 eur. Najväčšia profesijná organizácia združujúca STK a technikov sa proti tomu ostro búri a hovorí o možnej protiústavnosti.

Na pripravované úpravy v legislatíve oficiálne upozornilo Spoločenstvo majiteľov a technikov STK, PEK, PKO (SMAT). Predstavitelia organizácie v otvorenom liste vyjadrujú zásadný nesúhlas s predloženým znením novely a tvrdia, že navrhované sankcie sú pre bežných občanov neprimerane prísne.

Zmeny sa konkrétne dotýkajú situácií, kedy na stanicu STK dorazí kontrolór odborného dozoru z ministerstva. Ten preveruje prácu technikov a môže vodičovi nariadiť, aby s vozidlom okamžite absolvoval celú kontrolu znova.

V súčasnosti má motorista právo takýto postup odmietnuť, za čo mu hrozí pokuta vo výške 198 eur. Pripravovaná novela zákona č. 106/2018 Z. z. však navrhuje túto sumu zvýšiť na 1 500 eur, čo predstavuje nárast o 658 %. Podľa asociácie SMAT však štátni úradníci v návrhu trestajú občana hneď niekoľkokrát paralelne:

  • Udelením spomínanej pokuty vo výške 1 500 eur.
  • Automatickým zneplatnením práve absolvovanej technickej alebo emisnej kontroly.
  • Povinnosťou dostaviť sa na novú nariadenú kontrolu v lehote do 15 dní.

„Do kedy budú občania šikanovaní nezmyselne vysokými pokutami? Nestačila nám kauza 'langoše'? Navyše vám po novom zneplatnia výsledok technickej alebo emisnej kontroly. Prečo občana štát trestá štyrikrát? Domnievame sa, že tieto zmeny sú protiústavné,“ tvrdí v oficiálnom stanovisku generálny sekretár SMAT Andrej Číž.

Predstavitelia asociácie v rámci pripomienkového konania kritizujú aj sociálny rozmer navrhovaných zmien. Otvorene poukazujú na to, že kým pre autorov zákona nemusí byť takáto sankcia likvidačná, pre priemerného slovenského vodiča predstavuje obrovskú finančnú ranu. Asociácia na záver vyjadrila vieru, že poslanci v Národnej rade SR preukážu zmysel pre mieru a novelu v takejto podobe neschvália.

Viac o téme: STKNovela zákonaSMAT
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

STK každý rok?! Tvrdé
STK každý rok?! Tvrdé pravidlo pre staršie autá narazilo v Bruseli na odpor! TAKTO to nakoniec bude
Domáce
Krutá realita slovenských jazdeniek:
Krutá realita slovenských jazdeniek: Každé štvrté auto má vážny problém, podvody s kilometrami nekončia!
Domáce
Kto nestihol termín, zaplatí
Kto nestihol termín, zaplatí viac! Generálny pardon pre staré autá skončil: POZOR na automatické pokuty
Domáce
Vodiči, POZOR! Cez STK
Vodiči, POZOR! Cez STK po novom neprejdú státisíce áut a schytajú aj mastnú pokutu: Vieme viac
regiony.zoznam.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Plačkovej sa prvýkrát kúpala v mori
Dcéra Plačkovej sa prvýkrát kúpala v mori
Prominenti
Martin Kralovič o bezpečnostných opatreniach na koncerte Iron Maiden
Martin Kralovič o bezpečnostných opatreniach na koncerte Iron Maiden
Správy
Martin Kralovič o dopravných obmedzeniach počas koncertu Iron Maiden v Bratislave
Martin Kralovič o dopravných obmedzeniach počas koncertu Iron Maiden v Bratislave
Správy

Domáce správy

Dráma v Prešove! V
Dráma v Prešove! V bytovke unikala neznáma látka, hasiči ľudí evakuovali
Domáce
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zmeny na STK, ktoré
Zmeny na STK, ktoré vodičov nepotešia: Hrozí zvýšenie pokuty o stovky percent! Asociácia varuje pred novelou
Domáce
Premiér Fico: Vojenský cintorín v Michalovciach má byť miestom pre ľudí, nie len na výročia
Premiér Fico: Vojenský cintorín v Michalovciach má byť miestom pre ľudí, nie len na výročia
Košice

Zahraničné

Donald Trump
Trump ostro zaútočil na demonštrantov proti ICE: Podľa neho sú falošní a platení
Zahraničné
Poškodenia budovy spoločnosti Nippon
Tragická implózia chemickej nádrže v USA! Záchranári už nedúfajú v nájdenie preživších
Zahraničné
Prímerie akoby neexistovalo: USA
Prímerie akoby neexistovalo: USA opäť útočili na ciele v Iráne
Zahraničné

Prominenti

Schudnutá exjojkárka: Veď je
Schudnutá exjojkárka: Veď je už tenká ako palička!
Domáci prominenti
Veronika a Daniela Nízlové
Nízlovej nečakaný krok: Zmenila dcére priezvisko!
Domáci prominenti
Božsky krásna slovenská herečka:
Božsky krásna slovenská herečka: Tohto kolegu neznášala, nakoniec sa vzali!
Osobnosti
Laura Aracolin, porotkyňa Let's
Porotkyňa z Let’s Dance Arcolin: Nečakaná stopka v kariére! Skončila v nemocnici...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Raúl Castro
Pomáhali Kubáncom utiecť pred režimom: Po takmer 30 rokoch prišiel zlom, ktorý otriasol Kubou
Zaujímavosti
FOTO Neverili by ste, kde
Neverili by ste, kde v Dubnici chovajú včely: Mestské úle dali desiatky kíl medu
Zaujímavosti
Tieto vírusy môžu viesť
Tieto vírusy môžu viesť k rakovine: Mnohí o tom vôbec netušia
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Polievate trávnik zle? Odborník odhalil čas, kedy rastie najkrajšie! Väčšina ľudí robí rovnakú chybu
Zaujímavosti

Dobré správy

Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)
Tvrdili, že vezú len batožinu: Colníci na hranici s Ukrajinou našli stovky liekov aj omamné látky! (foto)

Šport

Juraj Slafkovský vo finále konferencie: Online prenos zo štvrtého finále Montreal – Carolina
Juraj Slafkovský vo finále konferencie: Online prenos zo štvrtého finále Montreal – Carolina
Juraj Slafkovský
Nechýbali ani Kucka a Jendrišek: Slováci v úvodnom zápase potvrdili rolu favorita
Nechýbali ani Kucka a Jendrišek: Slováci v úvodnom zápase potvrdili rolu favorita
Malý futbal
Weiss si zvolil nový realizačný tím: Medzi asistentmi trénera sa nachádza aj jeho syn
Weiss si zvolil nový realizačný tím: Medzi asistentmi trénera sa nachádza aj jeho syn
Reprezentácia
Finále chudobné góly: Crystal Palace sa teší z prvej európskej trofeje
Finále chudobné góly: Crystal Palace sa teší z prvej európskej trofeje
Konferenčná liga

Auto-moto

Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Domáce
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Získaj prácu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Vyhorenie

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Zajačie mäso
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Blanšírovanie: Tajomstvo sviežo zelenej brokolice a dokonale chrumkavej zeleniny
Rady a tipy

Technológie

„Mŕtve aplikácie“ v Androide sú pre tvoj Android riziko. Google chystá funkciu, ktorá ti ich konečne pomôže odhaliť
„Mŕtve aplikácie“ v Androide sú pre tvoj Android riziko. Google chystá funkciu, ktorá ti ich konečne pomôže odhaliť
Android
Rakovina či artróza nemusia začínať v starobe. Vedci ukazujú dvojfázový proces starnutia, ktorý môže spustiť choroby po desaťročiach ticha
Rakovina či artróza nemusia začínať v starobe. Vedci ukazujú dvojfázový proces starnutia, ktorý môže spustiť choroby po desaťročiach ticha
Veda a výskum
Ľudia sa vrátia na Mesiac. Toto je plán NASA, kedy tam chce mať trvalú ľudskú posádku. Je to už veľmi skoro
Ľudia sa vrátia na Mesiac. Toto je plán NASA, kedy tam chce mať trvalú ľudskú posádku. Je to už veľmi skoro
Správy
Netflix nespomaľuje ani na konci mája. V najbližších dňoch pridá nové seriály, dokumenty aj film o Stephenovi Hawkingovi
Netflix nespomaľuje ani na konci mája. V najbližších dňoch pridá nové seriály, dokumenty aj film o Stephenovi Hawkingovi
Filmy a seriály

Bývanie

Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Pre kutilov

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Móda
Letné módne trendy 2026: Čo sa nosí a ako si zbaliť štýlový dovolenkový šatník
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zmeny na STK, ktoré
Domáce
Zmeny na STK, ktoré vodičov nepotešia: Hrozí zvýšenie pokuty o stovky percent! Asociácia varuje pred novelou
Bieloruská opozičná líderka Cichanovská
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj ohlásil ďalšie protiútoky: Trumpovi napísal list
Ursula von der Leyenová
Zahraničné
Tajná VOJNA vo vnútri EÚ: Chce Brusel vlastnú špionážnu sieť? Nie sme PRIATELIA, búria sa krajiny
Cvičenie NATO Amber Shock
Zahraničné
Veľké cvičenie NATO v Európe, Aliancia sa pripravuje na najhoršie: Nepriateľ nečíha len na východe!

Ďalšie zo Zoznamu