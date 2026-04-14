Ďurovčík exkluzívne o druhom dieťati: Sme šťastní, čakali sme na to!

BRATISLAVA - Režisér Ján Ďurovčík (55) prežíva obdobie, o akom mnohí len snívajú. Úspechy sa mu kopia nielen na pracovnom poli, ale aj doma – a najnovšie má dôvod na ďalšiu parádnu oslavu! Jeho manželka totiž nosí pod srdcom dieťatko.
Ďurovčíkova rodina sa čoskoro rozrastie. Jeho manželka Barbora (30) čaká druhé dieťa, a tak sa známy umelec stane dvojnásobným otcom, píše Nový Čas. Dvojica si túto krásnu novinku istý čas strážila len pre seba, no teraz je jasné, že radosť už viac neskrývajú. Fanúšikovia pritom už dlhšie špekulovali, či k malému Jankovi nepribudne súrodenec – a teraz sa to potvrdilo!
Radosť je o to väčšia, že po druhom dieťatku túžili. „Boli sme veľmi šťastní, čakali sme na to,“ priznal pre Topky.sk Ďurovčík. Prvé týždne boli v znamení opatrnosti, no dnes už prevláda jediné – čisté šťastie. Barbora si aktuálne užíva tehotenstvo a podľa všetkého žiari spokojnosťou. S radostnou novinkou však prichádza aj veľká zmena. Barbora bude musieť na čas zavesiť herectvo na klinec. Jej posledným vystúpením pred pauzou má byť muzikál venovaný legende Karol Duchoň, ktorý bude pre ňu na istý čas rozlúčkou s divadlom.
Otcovstvo po päťdesiatke berie známy režisér s nadhľadom, no uvedomuje si aj zodpovednosť. „Samozrejme si trúfam, ale rozmýšľam nad tým, že sa musím držať čo najdlhšie v kondícii, aby som bol oporou pre svoju rodinu čo najdhšie,“ priznal otvorene. Rodinný život s dvomi deťmi však pre neho nie je nič nezvládnuteľné – skôr prirodzená súčasť života.
„Rodiny s dvomi deťmi sú úplný štandard, takže je to úplne normálne. Musím aj makať, aj pomáhať a Barbora to zvláda. Keď máme večernú prácu v divadle, snažíme sa striedať. Máme aj pani na stráženie, ale len vo výnimočných prípadoch, keď sme obaja večer v divadle, čo sa deje málokedy,“ vysvetlil, ako si v rodine delia povinnosti. A čo pohlavie bábätka? V tomto majú jasno. „Či to je jedno alebo druhé, nad tým vôbec neuvažujeme. Asi ako každý rodič túžime po tom, aby všetko vyšlo, aby bolo zdravé a aby sa nič nepokazilo,“ dodal.
Ďurovčík sa netají tým, že práve rodina je jeho najväčšou prioritou. „Pre tento okamih žijem. Samozrejme, že tu je ešte môj syn, ale vďaka Barbore som mal to šťastie, že som to nikdy nemusel deliť. Rodina je pre mňa všetkým," povedal pred pár dňami na svojom narodeninovom koncerte „Ján Ďurovčík 55“, ktorý priniesol to najlepšie z česko-slovenského muzikálu. Manželia Ďurovčíkovci už spolu vychovávajú synčeka Janka, ktorý sa narodil v roku 2020 počas pandémie COVID-19. Teraz sa pripravujú na ďalšiu krásnu kapitolu svojho života.
