Kedysi pár, dnes rodina?! Tůmov silný odkaz Ďurovčíkovi: Janko, ty si.... a Nelin výbuch smiechu!

BRATISLAVA - Na parkete žiarili, no ešte silnejší moment sa odohral mimo samotného tanca. Trojica Ján Ďurovčík, Filip Tůma a Nela Pocisková totiž ukázali, že ich nespája len minulosť, ale aj silné puto, ktoré pretrvalo dodnes a v najbližšej budúcnosti naberie ešte nový rozmer.
Mnohí si ešte pamätajú časy, keď choreograf Ján Durovčík a herečka Nela Pocisková tvorili pár. Dnes je však všetko inak – kráska tvorí pár s Filipom Tůmom, s ktorým má aj dve deti - syna Hektora a dcéru Lianu. Napriek tomu by niekto čakal zo strany Ďurovčíka odstup či napätie, no opak je pravdou. Zdá sa, že Durovčík zostal súčasťou ich „rodiny“.
Po spoločnom včerajšom vystúpení Nely a Filipa si totižto známy choreograf neodpustil slová, ktoré prekvapili. „Filip, ja ti poviem úprimne, ty si zo mňa urobil jedného z najšťastnejších ľudí teraz na najbližší polrok,“ priznal otvorene Ďurovčík. A hneď aj vysvetlil prečo. „Pretože ja s Filipom o pol roka skúšam inscenáciu v národnom, kde mi bude hrať jednu z hlavných postáv,“ dodal Ďurovčík, ktorý narážal na Filipove tanečné pohyby a kreácie, ktoré predviedol počas večera a samotný porotca bol s nimi nadmieru spokojný. Zdá sa teda, že ich prepojenie sa posúva aj do pracovnej roviny. Ďurovčík totiž Filipa Tůmu obsadil do pripravovanej inscenácie v SND.
Ďurovčíkovo doberanie však pokračovalo ďalej. „Ja sa teším, čo ty mi budeš v tej inscenácii robiť. Sľubujem ti – budeš skákať, točiť sa, padať, dole hlavou budeš visieť, budeš tancovať celú inscenáciu tak, ako tvoja žena kedysi,“ zaznelo so smiechom od Ďurovčíka. A práve táto veta pripomenula, že medzi nimi nejde o žiadne staré krivdy, ale o vzťah, ktorý sa časom len pretransformoval. Definitívnu bodku za všetkým dal samotný Tůma jednoduchou, no výstižnou vetou: „Však ty si náš, Janko, ty si náš.“ Zdá sa, že v tomto prípade sa minulosť nezametala pod koberec, ale premenila na niečo oveľa silnejšie – priateľstvo, ktoré prežilo aj veľké životné zmeny.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%