Známy influencer rysuje, ale nie do plaviek: Dal sa na... Au, to bude bolieť!

BRATISLAVA - Známy fighter Bergino sa na evente Zjedené poriadne zapotil, no nie kvôli jedlu. Už 9. mája ho čaká veľký zápas v ringu a tvrdá príprava ho nenecháva chladným!
Adam Berger alias Bergino sa na akcii Zjedené objavil v skvelej forme, no priznal, že jeho jedálniček momentálne podlieha prísnym pravidlám. Nejaké stratené kilá sme zaregistrovali, takže... Žeby rysovačka do plaviek? „Kiežby... Ale snáď to využijem a nepriberiem naspäť. Teraz 9. 5. ma čaká zápas na Fight Night Challenge, takže keďže som v príprave a tréningových procesoch, tak to ide nejako samo dole,“ prezradil odhodlane.
Čo vlastne chlapa ženie do klietky, kde ide o zdravie? „To nevysvetlím, to treba zažiť. Skúste sa večer prejsť vo Vrakuni...“ naráža na schopnosť v prípade núdze sa obrániť. „Ale najlepší je ten pocit, ten adrenalín. Zrazu je to niečo, čo musíte zažiť, ja to neviem ani opísať,“ hovorí so zápalom v očiach. A podľa všetkého si zápasník a komik verí, čo dokazujú aj jeho slová. „Bude to ťažké, samozrejme, ale do toho zápasu by som nešiel, keby som vedel, že je to nad moje sily.“
Bergino spolu so svojím parťákom Jovinečkom si servítku pred ústa rozhodne nekladú. Dvojica je známa tým, že bez akýchkoľvek zábran a s poriadnou dávkou irónie komentuje všetko, čo sa deje a na paškál si pokojne berú aj dianie na našej politickej scéne. Keď však prišla reč na to, koho z pánov "zvrchu" by najradšej vytiahol priamo do ringu, Bergino zvolil diplomatickejšiu cestu. „Bolo by ich viac! To by bol zápas jeden proti viacerým,“ vypálil ostrieľaný fighter, no vzápätí so smiechom dodal, že radšej zostane pri zemi.
Oveľa odvážnejší však bol, keď prišla reč na lojalitu. Za koho by sa pobil až do krvi? „Kvôli Jovinečkovi, je to najlepší kamarát, poznáme sa 15 rokov a je to reálny brat, ktorého som nikdy nemal, lebo mám tri sestry. A je to potom moja rodina, moji najbližší.“ A práve preto bol na evente Zjedené. Spolu s ostatnými prišiel podporiť OZ Tamitos, ktoré pomáha deťom s autizmom. „Sme tu preto, lebo sa ideme biť za tých, ktorí sa biť nemôžu,“ vyhlásil jeden z ambasádorov projektu. A čo jeho účasť na chystaných komunitných behoch, ktoré majú šíriť osvetu? Bergino vyšiel s pravdou von!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%