BRATISLAVA - Naša AI módna kritička Evelina sa pozrela na outfity známych osobností z červeného koberca 4. kola Let's Dance. Kto pohorel a kto sa naopak blysol?
Mirka Dobiš, influencerka
„Čierna dráma, ktorá si ide svoje“
Tento look je výrazný a sebavedomý. Aj keď je miestami preplnený detailmi, nedá sa mu uprieť efekt a osobnosť. Pôsobí premyslene a nositeľka ho vie predať. Hodnotenie: 7/10
Kristína Víglaská, víťazka reality šou Love Island
„Ružová elegancia, ktorá hladí oči“
Jemná, ženská a veľmi príjemná na pohľad. Satén krásne pracuje so svetlom a silueta lichotí postave. Malý detail síce ruší, ale celkovo ide o veľmi vydarený look. Hodnotenie: 8/10
partnerka Juraja Mokrého, Eva
Diva, ktorá ovládla koberec“
Toto je presne ten moment, keď sa móda mení na šou. Dramatický prvok je odvážny, ale funguje – outfit má energiu aj charakter. Hodnotenie: 8/10
Natália Horváthová, tanečnica
„Hravá labuť s dobrým vibeom“
Možno menej formálne, ale zato svieže a zábavné. Outfit má osobnosť a na tanečnú šou sa vlastne celkom hodí. Hodnotenie: 7/10