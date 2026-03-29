4. kolo Let's Dance: Prvý pád, plakali všetci a... Naozaj títo opustili šou?!

BRATISLAVA - 4. kolo Let's Dance prinesie opäť nezabudnuteľnú atmosféru. Okrem klasických čísel predvedú súťažiaci aj porotcovské tance. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako bude tento večer vyzerať. Žiaľ, aj dnes musí šou niekto opustiť...
Pred nami je 4. kolo Let's Dance a zaručene sa je na čo tešiť. Okrem klasických čísel predvedú súťažiaci aj porotcovské tance. Ján Ďurovčík mal pod palcom Nelu a Filipa i Janka a Dominiku. Tatiana Drexler zase Kristiána a Elišku aj Jakuba a Annu. Laura Arcolinová viedla Gabiku a Jaroslava a Zuzana s Matyášom. No a Richard Genzer mal na starosti Petru s Vilémom a Juraja s Natáliou. Poďte sa s nami pozrieť na to, ako tento večer vypáli.
Ako prvý sa predstavil na parkete Laurin tím aj s neskutočnou mladučkou 11-ročnou tanečnicou Susy, ktorá vo svojej kategórii vyhrala všetky súťaže na tejto planéte. Spoločne predviedli paso doble. Svoj talent ukázala aj samotná porotkyňa, ktorá je taktiež úspešná vo svete. Za svoj výkon si vyslúžili standing ovation ako od divákov, tak i od porotcov. „Toto je začiatok ako má byť," zhodnotil moderátor Adam Bardy.
Prvý klasický tanec zatancovali Nela Pocisková a Filip Kucman. Predviedli viedenský valčík. „Krásna Choreografia, z ktorej išla emócia. Mala som pocit, že sa vám tam vniesla štipka nervozity, nebolo to až tak harmonické. Napriek tomu to bol prekrásny a veľmi kvalitný tanec," vyjadrila sa Tatiana Drexler. „Bolo to skvelé," povedal Richard Genzer. „Pôsobivé číslo. Krásna emócia. Mne sa to veľmi páčilo, tá rola ti sedí," povedala Arcolinová, no vytkla im držanie tela. „Pre mňa to bol krásny výkon," zhodnotil Ján Ďurovčík, no skritizoval výber hudby. Nela mala tento týždeň aj zrútenie. „Trošku som si poplakala a išla som ďalej," priznala. Nečudo, keďže sa mali naučiť dva plnohodnotné tance. Od poroty si vyslúžili 32 bodov.