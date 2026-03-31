Známa Slovenka prišla priateľovi na neveru: Oznámila zásnuby... A rovno aj rozchod?!

BRATISLAVA - Slovenský internet žije ďalšou poriadnou drámou! Známa influencerka Jana Kočišová, ktorú sledovatelia poznajú pod menom „jankatopanka“, šokovala verejnosť sériou odhalení, ktoré doslova otočili jej vzťah naruby. Ešte nedávno pritom všetko vyzeralo ako rozprávka – dvojica si dala druhú šancu, zverejňovali spoločné fotky... Prišlo však kruté vytriezvenie. A spolu s oznámením zásnub oznámila aj rozchod!
K dramatickému zlomu došlo po tom, čo Kočišová zverejnila na Instagrame niekoľko výbušných stories. V nich priznala, že prežíva mimoriadne náročné obdobie. Dôvodom je vážna rodinná situácia – momentálne sa totiž stará o svojho otca po dopravnej nehode. Práve v tomto citlivom čase ju zasiahli správy, ktoré by nechcel dostať nikto. Podľa screenshotov, ktoré influencerka zdieľala, ju kontaktovala neznáma osoba so šokujúcim tvrdením o jej partnerovi Oliverovi Mušinkovi.
Ten mal podľa správy tráviť večer v taxíku so 17-ročným dievčaťom, ktorého sa mal nevhodne dotýkať a zároveň naznačovať, že ich vzťah s Janou nie je skutočný, ale len „pre čísla“. Situácia mala zájsť ešte ďalej – údajne ju pozýval k sebe domov. Celú vec potvrdila aj samotná účastníčka incidentu, ktorá opísala nepríjemné momenty priamo z taxíka. Tvrdí, že Mušinka ju opakovane chytal, no ona jeho správanie odmietla a jeho pozvanie razantne zamietla. Podľa jej slov bol influencer pod vplyvom alkoholu a dokonca mal tvrdiť, že s Kočišovou sú už niekoľko dní rozídení.
„Chlap, čo ma požiadal pred 2 týždňami o ruku... Ja riešim rodinu, či môj oco sa dá po havárii dokopy. Ostanem nápomocná, riešim priority. A môj snúbenec medzitým,“ napísala k zverejnenému screenshotu. „Ja som v p*či, čo mi o ňom píšete. Wau,“ pokračovala šokovaná influencerka a zverejnila spoločnú fotku z vlaku. Situácia nabrala ešte dramatickejší rozmer, keď Jana zverejnila aj časť komunikácie svojho snúbenca. Mušinka v nej reagoval skôr vyhýbavo a zaujímalo ho najmä to, kto informácie poslal jeho partnerke. O samotných obvineniach však veľa nepovedal.
Pre Kočišovú bol však zrejme ešte väčším šokom obsah výrokov, ktoré mal jej partner pred cudzími ľuďmi vysloviť. Tvrdenia o tom, že ich vzťah bol len marketingovým ťahom na zvýšenie sledovanosti, boli pre influencerku poslednou kvapkou. To, čo fanúšikovia vnímali ako romantický návrat a druhú šancu, sa tak v priebehu pár hodín zmenilo na definitívny koniec. Ešte začiatkom roka pritom dvojica pôsobila ako zamilovaný pár, ktorý si užíva spoločné chvíle aj sviatky. Dnes je však všetko inak.