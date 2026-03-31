Náruživé iskrenie na parkete: Zasnúbená Rošková vyzlieka Koleníka očami! Čoho sa to ešte dočkáme...

Let's Dance, Ján Koleník a Dominika Rošková (Zdroj: psc)
BRATISLAVA – Tanečnica Dominika Rošková patrí k tým ženám, pri ktorých sa na chvíľu zastaví čas. Je síce zasnúbená so svojim životným partnerom Adamom, no v momente, keď vstúpi na parket, akoby na to zabudla. Jej telo a pohľad zahoria vášňou k tanečnému partnerovi Jánovi Koleníkovi.
Dominika Rošková dokáže zo seba vypustiť poriadnu sexuálnu energiu. Každý jej pohyb je zmyselný, každý pohľad dráždivý a každý tanec necháva divákov úplne bez dychu. Mužom sa pri pohľade na dračicu Dominiku zapaľujú lýtka a nejedna žena sa v jej prítomnosti zahanbene ošíva. A v rukách Jána Koleníka akoby sa táto vášeň ešte znásobila.
Let's Dance, Ján Koleník a Dominika Rošková (Zdroj: psc)
„To je normálne toto, aby bol niekto tak strašne sexi??? Oni sú topka, to sa dá len so zatajeným dychom pozerať a nechápať," napísala jedna z diváčok, ktorá taktiež nechápe, čo sa to na parkete pri tanci Koleníka a Roškovej deje. „Mega hot!“ rozpýva sa ďalšia. „Dokonalé… oheň úplný." Reakcií v podobnom duchu je na sociálnych sieťach neúrekom. No pre Dominikinho snúbenca zrejme nie je jednoduché sledovať chémiu jeho životnej partnerky s cudzím chlapom, ako sa stráca v jeho vypracovaných rukách a zvádza ho pohľadom.
Let's Dance, Ján Koleník a Dominika Rošková (Zdroj: TV Markíza)
Ján Koleník navyše ukázal, že nie je len úchvatný tanečník, ale aj skvelý spevák. Posledné špeciálne číslo pripravil Ďurovčík so svojím tímom. Odtancovali Roxanne z Moulin Rouge, doprevádzané Slovenským divadlom tanca a Jánom Slezákom. Naživo spievali aj Koleník s Pociskovou a diváci záverečné vystúpenie nazvali najsilnejším momentom celého večera.
Let's Dance, Ján Koleník a Nela Pocisková (Zdroj: TV Markíza)
„Bol to jeden z najkrajších týždňov, aké som za posledné obdobie zažil. Vy ste pre mňa boli dar,“ s dojatím povedal choreograf Ján Ďurovčík. Pocisková pridala: „Jano, ty si génius. Ak by mi niekto povedal, že s polozlomeným rebrom toto zvládnem, neverila by som.“ Dojatý bol aj Koleník: „Za tento týždeň si mi vzal veľa energie, ale veľa si mi aj dal a zapálil si mi opäť chuť k divadlu," povedal so slzami v očiach.
Famózne záverečné číslo Let's Dance v réžii Ďurovčíka: Koleník je hviezda, Nela bohyňa! (Zdroj: TV Markíza)
