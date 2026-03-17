Smutná správa zo sveta filmu: Náhle zomrel slovenský režisér!

BRATISLAVA - Slovenskú filmovú obec zasiahla smutná správa. Vo veku 74 rokov náhle zomrel producent a režisér Marián Urban, ktorý sa počas svojej kariéry podieľal na stovkách dokumentárnych filmov a výrazne ovplyvnil domácu audiovizuálnu tvorbu.
Slovensko práve obletela smutná správa o smrti slovenského producenta, dramaturga, režiséra, scenáristu a vysokoškolského pedagóga Mariána Urbana. Zomrel náhle vo veku 74 rokov. Informáciu o jeho skone priniesol portál omediach.com, ktorému to potvrdil Slovenský filmový ústav. Marián Urban sa narodil 16. 11. 1951 v Trenčíne.
V polovici 70. rokov vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po skončení štúdia spolupracoval približne na troch stovkách prevažne krátkych dokumentárnych filmov rôznych režisérov. Spolupracoval aj s Dežom Ursinym ako spolurežisér a spoluscenárista na dokumentárnych filmoch Sanitrárovci (1980) a Gajdoš Antalík (1982).
Urban sa venoval aj samostatnej réžii dokumentárnych filmov. Režíroval snímky Krátka správa o lietaní, Človeče, nehnevaj sa…, Krajina po výprasku, Na konci cesty, Zjavenie a Periská. Spolu s režisérom Jurajom Nvotom vytvoril aj portrétny dokument o výtvarníkovi Alexovi Mlynárčikovi s názvom Inde. STVR si jeho osobnosť pripomenie na Dvojke v utorok 17. marca o 22.05 h filmom Spiaci účet, na ktorom sa podieľal ako producent.