Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Pompézne oslavy prvého mája: Premiér vyzval na slušnosť a rešpekt! Voľby 2027 vyhráme, aj keby ich šľak trafil, vyhlásil

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Reprofoto / FB - Smer-SSD)
TASR

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Ľuďom práce treba prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Vo svojom prejave na prvomájových oslavách v rámci Dňa sociálnej demokracie v Bánovciach nad Bebravou to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Podľa jeho slov treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.

„Bez ľudí, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach a ktorí tvoria hodnoty, by táto krajina nemohla existovať. Naopak, musíme podstatne viac pripomínať príspevok týchto ľudí, pokiaľ ide o tvorbu národného bohatstva. Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery. Potrebujeme aj ľudí, ktorí v tejto krajine budú jednoducho niečo robiť. Veľká česť a úcta každému, kto pracuje,“ vyhlásil Fico.

Pripomenul, že v pracovnoprávnej oblasti sa podarilo v minulosti urobiť veľa dôležitých krokov, ku ktorým patrí novela Zákonníka práce, vylepšenie kolektívneho vyjednávania či rast minimálnej mzdy. „Chcem prisľúbiť, že nebudeme prijímať žiadne rozhodnutia, ktoré by mali ohrozovať pracovnoprávne postavenie zamestnancov. Urobíme všetko pre to, aby sme opäť vrátili do Ústavy SR vek pri odchode do dôchodku, ktorý predchádzajúca vládna koalícia z ústavy vyhodila,“ poznamenal Fico.

Prvý májový deň je podľa jeho slov spojený aj s mierom. Vyzval ľudí, aby nepovažovali za samozrejmosť, že sa ráno zobudia a majú teplú vodu, môžu si kúpiť potraviny či pohonné látky. „Neberme ako samozrejmé, že sme bezpečnou krajinou. Skúste sa ísť prejsť večer v Bruseli po meste - neodporúčam. Slovensko je mierovou a bezpečnou krajinou a musíme si tieto dve základné charakteristiky udržať za každú cenu,“ zdôraznil premiér.

Vyjadril sa aj k 22. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ), ktoré pripadá na prvý májový deň. „Fakt je ten, že Únia je dnes v hlbokej kríze a musíme byť súčasťou zmien, ktoré sa cez EÚ prevalia ako nejaké cunami, či to EÚ chce alebo nie. Ale budeme súčasťou týchto zmien len vtedy, ak budeme robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany,“ dodal Fico.

Voľby 2027 vyhráme, vyhlásil

Fico sa vyjadril aj k vážnejším témam. Jednou z nich boli aj budúcoročné voľby do parlamentu. Podľa jeho slov je potrebné, aby súčasná vláda zložená zo strán Smer-SSD, Hlas-SD a SNS dovládla do roku 2027 a potom, aby vyhrala voľby. „Ako tu stojím, vám chcem prisľúbiť, že Smer-SSD, ako silná, stabilná strana, ostane pilierom sociálneho štátu na Slovensku, pilierom stability. Chcem preto vyzvať všetkých koaličných partnerov, aby dali bokom všetky žabomyšie vojny a konflikty. Sústreďme sa na vládnutie. Musíme dokončiť toto obdobie do roku 2027. A potom musíme vyhrať voľby," vyzval Fico na záver prejavu. Ako dodal, podľa vlastných slov si nevie predstaviť, že by Slovensko riadila "nejaká príživnícka rodina", pričom ľudí vyzval, že potrebujú vidieť ich podporu. Priznal, že aj oni robia chyby.

Varoval pred tým, aby sa riadenie Slovenska nedostalo do rúk tým, ktorí nenávidia ľudí či prácu, ale naopak, miluje len kaviareň. „Kaviareň nemôže vládnuť Slovensku. Musia vládnuť normálni ľudia, ktorí chodia do roboty a vedia, aké sú základné hodnoty. Do psej matere, my vyhráme tie voľby v roku 2027, aj keby ich šľak trafil,“ ukončil svoj prejav.

