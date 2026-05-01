Zázrak na ulici! Chirurg zachránil život pobodanému mužovi: Srdce mu zašíval priamo na chodníku

BUDAPEŠŤ - Chirurg maďarského Národného onkologického ústavu v nedeľu zachránil život pobodanému mužovi, keď mu priamo na ulici vykonal improvizovanú operáciu srdca, na ktorom mu zašil bodnú ranu. Informovala o tom dnes agentúra MTI s odvolaním na oznámenie onkologického ústavu. Podľa neho išlo čo do okolností o bezprecedentný zákrok v Maďarsku a vzácnu udalosť aj na európskej úrovni.
Lekár Zsolt Duboczki okrem operácií v onkologickom ústave, kde je hlavným chirurgom, pomáha tiež leteckej záchrannej službe, kde mal pohotovosť aj v nedeľu, keď prišlo hlásenie o pobodanom asi 30-ročnom mužovi. Po príchode na miesto, ktoré MTI ani ústav neuvádza, Duboczki vyhodnotil situáciu ako kritickú s tým, že pacientovi zostáva len niekoľko minút života a že pri prevoze do nemocnice by pravdepodobne zomrel.
Chirurg preto otvoril mužovi hrudný kôš priamo na ulici bez moderného a sterilného vybavenia operačnej sály a za sedem minút ranu na srdci zašil. Tým stav zraneného stabilizoval a zachránil mu život. Sanitka potom muža odviezla do nemocnice na ďalšie ošetrenie.