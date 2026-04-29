AKTUÁLNE Sulík sa VRACIA, Slovensko ide do ri*i: Matovič rozbíja opozíciu, byty z dielne PS sú nezmysel!

BRATISLAVA - Vyhadzov Jany Bittó Cigánikovej z SaS bola jednou z najviac sledovaných politických udalostí posledného týždňa. Jej jednohlasné vylúčenie zo strany cez rozhodnutie republikovej rady strany sa evidentne nestretlo s pochopením samotnej poslankyne, no zrejme ani s bývalým straníckym šéfom Richardom Sulíkom, ktorý teraz po mesiacoch vylieza zo svojej komfortnej zóny a spolu s Bittó Cigánikovou vystupuje na spoločnom brífingu, aby informovali o svojom názore na aktuálnu politickú situáciu.

Duo Cigániková a Sulík sa pred novinárov postavili v tlačovej miestnosti v stredu 29. apríla doobeda. Informovať chceli o "aktuálnej politickej situácii". "Ide o príbeh, keď sa od človeka očakáva, že má prestať hovoriť to, za čo celý život bojuje a čo si myslí," okomentovala svoj vyhadzov poslankyňa zo strany.

"Zákony som nemohla podporiť, lebo niektoré z nich podala koalícia, lebo Fico. SaSka nikdy takto nefungovala. To je jeden pilier, na ktorom stojí SaSka. Ak som začala hlasovať v súlade s týmto pilierom, tak som mala odrazu v SaSke problém. Mne už "lebo Fico" nestačí. Raz sme už "výhercu" takejto kampane mali a vieme, ako to dopadlo," narážala Cigániková zrejme na víťazstvo Igora Matoviča z roku 2020.

"Ak je toto niekto schopný urobiť človeku, ktorý tú stranu vybudoval a odmakal si to v nej, tak potom čo je schopný urobiť v naozaj ťažkých chvíľach, napríklad, keď budú vo vláde," premostila Cigániková na vylúčenie Richarda Sulíka z možnosti sa objaviť na budúcej kandidátke SaS.

Sulík definitívne odchádza zo strany, kandidovať bude, na stole je aj ponuka zo Sme rodina

Vzápätí začal Sulík a dodal, že jeho vystúpenie bude menej emotívne, ako to Cigánikovej. Po 17 rokoch dnes oficiálne ukončil členstvo v SaS. Podľa neho sa SaS priblížila k PS. "Posledným mohykánom bola Janka Bittó Cigániková, čo dáva aj najavo. Dotkla sa ma aj tá vec, že keď sa ma ako jediná zastávala v strane. Niekedy sa ma mohla zastávať aj trochu menej. Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za stranu kandidovať. Posledný zástupca bol vyhodený. Nie je dôvod v SaS zotrvať. Nečakajte teraz, že budem do mojich bývalých kolegov kopať, ani prepierať špinavé prádlo a nerobil som to ani v minulosti. I keď niektorí z mojich bývalých kolegov, i takí, ktorým som dopomohol k významným funkciám, si to mohli odpustiť," dodal Sulík.

Vláda bez Matoviča je možná, bude čím ďalej tým viac kopať a PS už zahnal do kúta

Týmto sa končí jeho dlhé premýšľanie o tom, či bude kandidovať v budúcich voľbách. "Budem kandidovať spolu s ďalšími osobnosťami. Strana Sme rodina je jedna z možností a nie jediná a úprimne vám hovorím, že ešte žiadne rozhodnutie nepadlo. Toto rozhodnutie oznámime na jeseň a dovtedy si užijem jar a leto," vyhlásil Sulík pre verejnosť. Následne kritizoval Igora Matoviča za sústavné ataky. Ide mu vraj o to, aby budúca vláda bez neho nevznikla. 

"Toto môže viesť k vzniku pravicovej vlády, alebo vlády, kde bude opozícia bez Igora Matoviča. Nie ja, ale on je najväčším problémom opozície. Stačí si pozrieť, čo predvádza posledné mesiace. Preto Igor Matovič kope a bude kopať čím viac. Ja som sa s tým zmieril a naučil som sa to ignorovať. V nášom štáte nemám reálnu možnosť sa brániť súdnou cestou. Všetky trestné oznámenia sa zamietnú pod koberec. Dá sa brániť aj občianskou žalobou. Janka ju podala pred tromi rokmi na Matoviča za ohováranie na náhradu nemajetkovej ujmy. Dodnes nemala ani vytýčené pojednávanie. Takto to funguje u nás," kritizoval súdny a justičný systém na Slovensku Sulík.

Nemôžeme stavať 30-tisíc bytov, keď ide Slovensko do ri*i

Expredseda SaS označil za nehoráznosť to, že ho Matovič označil az "agentov Penty". "Neexistuje jedno jediné moje konanie, hlasovanie v prospech Penty a na úkor spoločnosti a pacientov," prispel do debaty Sulík. Nevylúčil ani možnosť, že by založil úplne novú stranu na pôdoryse pôvodnej SaS. "Jasné, že sme s Borisom Kollárom nemali na všetko rovnaký názor, ani s premiérom Igorom Matovičom. Vláda neskončila kvôli rôznym názorom. To nie je pravda. Matovič sústavne na mňa útočil. Ja som na toto všetko nereagoval. Vláda skončila preto, lebo Igor Matovič sa rozhodol s bagrom rozbíjať štátny rozpočet za asistencie fašistov," zopakoval exšéf liberálov.

"Slovensko ide do ri*i. Treba to jasne povedať. Neviem, ako si môžeme teraz hovoriť, ako PS, že ideme stavať 30-tisíc bytov ročne. Ekonóm to vidí, bežný človek ešte nie," expresívne sa vyjadril Sulík. "S nikým nie je reč, či by sme Janka a ja vstúpili do tej-konkrétne strany. Bavíme sa len o vstupe na kandidátku," skonštatoval Sulík.

Cigániková sa už bola rozlúčiť - s pohrebným vencom

Poslankyňa sa už medzitým stihla rozlúčiť so stranou. Urobila tak u Karola Galeka, pričom do jeho kancelárie neprišla s prázdnymi rukami. "So stranou, kde som "vyrastala" a ktorú som budovala. So stranou a ľuďmi, ktorí mi dali veľa. Ale taký je život," napísala Bittó Cigániková, ktorá mala v ruke pohrebný veniec.

 
 

Už v komentároch sa jej pri tejto príležitosti ľudia pýtali, či nie je toto prehnaný a morbídny spôsob, ako sa lúčiť s kolegami v strane. "Veď keď niekto umrie, patrí sa. Umrela stará SaS," napísala Bittó Cigániková.

Sulík odchádzal viackrát, nakoniec odišiel do Austrálie, reaguje SaS

Strana Sloboda a Solidarita rešpektuje rozhodnutie Richarda Sulíka vzdať sa členstva v strane. "Týmto považujeme túto kapitolu za uzavretú a strana sa naďalej plne venuje reštartu Slovenska a ekonomickému rastu, aby mali ľudia viac peňazí v peňaženkách. Richard Sulík svoj politický odchod oznamoval už niekoľkokrát. Najprv odišiel z postu predsedu strany. Potom sa nedostal do európskeho parlamentu. Potom odišiel zo slovenského parlamentu. Potom oznámil odchod z politiky. Potom povedal, že „nad Slovenskom zlomil palicu” a potom odišiel do Austrálie," oznámilo tlačové oddelenie SaS.

"Vzhľadom na to, že sa objavili informácie, že chce ísť k Borisovi Kollárovi, jeho krok rešpektujeme, hoci ide o ideologický kotrmelec, keďže Boris Kollár presadzuje populistickú a ľavicovú politiku. Navyše výroky Richarda Sulíka o zahraničnej politike, jeho spájanie sa s kontroverznými osobami a jeho výroky o ministrovi financií v Dzurindovej vláde, vedú k tomu, že si ho členovia SaS už nevedia na kandidátke predstaviť. To potvrdil aj posledný kongres SaS," napísala SaS, pričom Sulík nepotvrdil, že by chcel smerovať výhradne do Sme rodina.

SaS sa bráni aj prieskumami po zmene vedenia v SaS. Tie im ukazujú rastúci trend, konkrétne 8,3 percenta v Ipsos a 8,2 percenta v AKO. "To dokazuje správnosť krokov nového vedenia a za čo voličom ďakujeme. SaS bude naďalej pracovať na tom, čo Slovensko skutočne trápi a čo Slovensko potrebuje," napísalo tlačové oddelenie SaS.

Súvisiace články

Cigániková po konci v
Cigániková po konci v SaS zrušila Matoviča: Verejný NÁKLAD po ťažkej 12-tke v nemocnici, kopne do vás aj na zemi!
Domáce
FOTO Gröhling v závetrí čakal
Gröhling v závetrí čakal na návrh vylúčenia Cigánikovej: Nakoniec ho na stôl dala táto známa TVÁR!
Domáce
Konflikt medzi Gröhlingom a
Konflikt medzi Gröhlingom a Bittó Cigánikovou vrcholí DEFINITÍVNYM odchodom: SaSka poslankyňu vylúčila!
Domáce
Jana Bittó Cigániková
Bittó Cigániková si myslí, že ak nie je dobrá pre stranu, nebude ani pre klub
Domáce

