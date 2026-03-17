Po hercovi Romanovi Luknárovi sa zľahla zem: Vážna diagnóza a šokujúca prognóza lekárov

BRATISLAVA – Z obrazoviek takmer zmizol a mnohí si kládli otázku, čo sa s ním vlastne deje! Obľúbený herec Roman Luknár teraz prehovoril bez servítky – jeho život ovplyvnila vážna diagnóza, ktorá mu obrátila svet naruby.
Herec, ktorého si diváci pamätajú z filmov ako Záhrada či Lidice, ale aj z obľúbeného denného seriálu Panelák, bol kedysi neprehliadnuteľnou tvárou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dlhé roky pôsobil v Španielsku a kariéra mu šliapala na plné obrátky. Dnes je však všetko inak. Luknár v rozhovore pre portál 360 otvorene priznal, že ho už roky trápi skleróza multiplex – nevyliečiteľné ochorenie nervového systému.
A práve to výrazne zasiahlo jeho každodenný život. „Prišiel rok 2020, padol som na zem a nevedel som chodiť,“ povedal bez okolkov herec. Ešte väčší šok však prišiel v nemocnici. Lekár mu mal povedať krutú pravdu. „Primár mi povedal: Máš roztrúsenú sklerózu. To máš už takých dvadsať rokov, ale ty si o tom nevedel. Tak ti to teraz oznamujem a to už bude len horšie a horšie.“ Luknár nechápal o čom lekár hovorí: „Spýtal som sa, že ako horšie? Čo to znamená?“ „To už pôjdeš z toho vozíka polohovať a potom už dovidenia,“ mal mu povedať lekár. „Aké dovidenia? Čo mi rozprávaš?“ reagoval na jeho slová herec. Keď sa po rokoch opäť ozval lekárovi, nasledoval moment ako z filmu.
„Ty žiješ?Ja som ti dával tak 6 až 9 mesiacov!“ citoval slová, ktoré ho dodnes mrazia. Luknár napriek čiernym scenárom funguje ďalej – a dokonca s úsmevom! „Povedal som mu, že si aj každé ráno zatancujem,“ smeje sa dnes herec, ktorý sa má podľa jeho slov lepšie, ako pred dvadsiatimi rokmi. „Nikam nechodím a tým pádom, čo moje oko vidí, čo moje ucho počuje, to spracuje moje vedomie a dáva do riečišťa, kde sa delia naše bunky, takú chémiu - buď dobrú alebo zlú. A tým, že som doma zavretý so svojím psíkom, tak som spokojný," hovorí Luknár s blaženým úsmevom na perách.
Aj jeho vzťah k herectvu sa úplne zmenil. „Ak sa niekde objavím, tak skôr preto, aby som mal na živobytie,“ priznal bez prikrášľovania. Veľké ambície sú už v jeho prípade minulosťou. „Nemám potrebu hrať hlavné postavy,“ dodal. Z kedysi vyťaženého herca sa tak stal muž, ktorý si vybral pokoj namiesto reflektorov. A hoci mu lekári predpovedali najhoršie, Roman Luknár vyzerá skvele a srší pozitívnou náladou.