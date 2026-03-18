Tragická smrť známej Češky (†23): Zrazil ju nákladiak v Thajsku!

THAJSKO - Tragická nehoda pripravila českú scénu o mladú influencerku a zápasníčku. Len 23-ročná Mína zomrela v Thajsku po zrážke s nákladným vozidlom, pričom ešte pár hodín predtým zdieľala bezstarostné momenty z dovolenky.
Populárna česká youtuberka Mína, vlastným menom Dominika Elischerová, mala v Thajsku vážnu dopravnú nehodu. Jej zdravotný stav bol kritický a napriek snahe lekárov svojim zraneniam napokon podľahla. O tom, čo sa stalo, informovali na sociálnych sieťach jej mama aj kamarát Samir Margina. Ten mal byť podľa dostupných informácií priamo na mieste nehody, pri ktorej mladú 23-ročnú influencerku zrazilo nákladné vozidlo. Po nehode bojovala o život v nemocnici, pričom jej srdce malo podľa vyjadrení blízkych až 4-krát zlyhať.
„Mína mala nehodu, bojuje o život… prosím, modlite sa,“ stálo v jednom z príspevkov, ktorým rodina prosila verejnosť o podporu a modlitby. Na internete sa objavili aj zábery priamo z nemocnice na ostrove Koh Samui, ktoré ukazovali, aká vážna bola situácia. Samir Margina zároveň opisoval atmosféru v nemocnici a svoju bezmocnosť. „Doktori doslova vidia, že niekto bojuje o život a smejú sa. Na všetko majú čas,“ uviedol na Instagrame. Margina sa zároveň snažil zabezpečiť jej prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia, kde by mohla dostať lepšiu starostlivosť.
Rodina sa v tom čase snažila nájsť pomoc aj pri organizovaní transportu do hlavného mesta Thajska. Krátko nato však prišla najhoršia správa – Dominika Elischerová svoj boj o život prehrala. Len niekoľko hodín pred tragickou nehodou ešte na Instagrame zverejňovala bezstarostné zábery z dovolenky v Thajsku. Následne však prišla šokujúca správa. Podľa jej sestry sa nehoda stala cestou na tréning, keď do Míny, ktorá sa presúvala na skútri, narazil nákladiak.
Už ako malé dievča čelila vážnej chorobe – v roku 2008 jej diagnostikovali leukémiu. Nasledovali dlhé mesiace náročnej liečby a chemoterapie, no Mína napokon chorobu premohla a mohla sa vrátiť do bežného života. V detstve účinkovala aj v muzikáloch a neskôr sa objavila vo filme Cesta domov, kde si zahrala po boku Evy Holubovej a Bolka Polívku. Postupom času sa z nej stala úspešná influencerka a youtuberka. Objavila sa v rôznych seriáloch aj hudobných projektoch, no veľkú pozornosť si získala najmä zápasmi v klietke organizácie Clash.