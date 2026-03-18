Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

Tragická smrť známej Češky (†23): Zrazil ju nákladiak v Thajsku!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (7)
(Zdroj: Instagram MB)
THAJSKO - Tragická nehoda pripravila českú scénu o mladú influencerku a zápasníčku. Len 23-ročná Mína zomrela v Thajsku po zrážke s nákladným vozidlom, pričom ešte pár hodín predtým zdieľala bezstarostné momenty z dovolenky.

Populárna česká youtuberka Mína, vlastným menom Dominika Elischerová, mala v Thajsku vážnu dopravnú nehodu. Jej zdravotný stav bol kritický a napriek snahe lekárov svojim zraneniam napokon podľahla. O tom, čo sa stalo, informovali na sociálnych sieťach jej mama aj kamarát Samir Margina. Ten mal byť podľa dostupných informácií priamo na mieste nehody, pri ktorej mladú 23-ročnú influencerku zrazilo nákladné vozidlo. Po nehode bojovala o život v nemocnici, pričom jej srdce malo podľa vyjadrení blízkych až 4-krát zlyhať.

„Mína mala nehodu, bojuje o život… prosím, modlite sa,“ stálo v jednom z príspevkov, ktorým rodina prosila verejnosť o podporu a modlitby. Na internete sa objavili aj zábery priamo z nemocnice na ostrove Koh Samui, ktoré ukazovali, aká vážna bola situácia. Samir Margina zároveň opisoval atmosféru v nemocnici a svoju bezmocnosť. „Doktori doslova vidia, že niekto bojuje o život a smejú sa. Na všetko majú čas,“ uviedol na Instagrame. Margina sa zároveň snažil zabezpečiť jej prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia, kde by mohla dostať lepšiu starostlivosť.

Rodina sa v tom čase snažila nájsť pomoc aj pri organizovaní transportu do hlavného mesta Thajska. Krátko nato však prišla najhoršia správa – Dominika Elischerová svoj boj o život prehrala. Len niekoľko hodín pred tragickou nehodou ešte na Instagrame zverejňovala bezstarostné zábery z dovolenky v Thajsku. Následne však prišla šokujúca správa. Podľa jej sestry sa nehoda stala cestou na tréning, keď do Míny, ktorá sa presúvala na skútri, narazil nákladiak.

Už ako malé dievča čelila vážnej chorobe – v roku 2008 jej diagnostikovali leukémiu. Nasledovali dlhé mesiace náročnej liečby a chemoterapie, no Mína napokon chorobu premohla a mohla sa vrátiť do bežného života. V detstve účinkovala aj v muzikáloch a neskôr sa objavila vo filme Cesta domov, kde si zahrala po boku Evy Holubovej a Bolka Polívku. Postupom času sa z nej stala úspešná influencerka a youtuberka. Objavila sa v rôznych seriáloch aj hudobných projektoch, no veľkú pozornosť si získala najmä zápasmi v klietke organizácie Clash.

Súvisiace články

Pavol Plevčík
Prešľap herca Plevčíka: Na javisko vyšiel opitý, predstavenie museli stopnúť! Verejné ospravedlnenie
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Smutná správa zo sveta filmu: Náhle zomrel slovenský režisér!
Domáci prominenti
V Dunaji ako upravená
V Dunaji ako upravená dáma, no realita je INÁ: Takto vyzerá slovenská herečka bez mejkapu!
Domáci prominenti
Po hercovi Romanovi Luknárovi
Po hercovi Romanovi Luknárovi sa zľahla zem: Vážna diagnóza a šokujúca prognóza lekárov
Domáci prominenti

Všimli ste si? V Dunaji hrá DCÉRKA slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!
Lekári oznámili Bartalos: Deti mať nebudeš! A čoskoro porodí štvrté… Mary tvrdí, kto jej pomohol
Tréner Martin Pospíšil po výhre nad Rumunskom: Zvládli sme to a zápas dohrali v pohodovej atmosfére
Premiér Slovenskej republiky Robert
Dojímavý zásah mestskej polície:
Robert Fico
Liptovský Mikuláš modernizuje výstavnú sálu v Dome Matice slovenskej – prinesie nové možnosti pre kultúru
Sekundy hrôzy v priamom
Scandinavian Airlines lietadlo
Rakúskom otriasol beštiálny prípad:
Marco Rubio
Rihanna
Predstavenie detskej knihy. Na
Zdravotné problémy princeznej: Jej
Lekár varuje mužov: Ak
Hrozila VESMÍRNA KATASTROFA? Obávaný
Krv, bolestivé úrazy aj
Podpora zdravia srdca, zníženie
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chudnutie je často veľmi
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
VIDEO Slovenská noc v NHL: Regenda udrel, fantastická séria Slafkovského pokračuje
Neuveriteľný zvrat a obrovská kontroverzia: Senegal už nie je šampión, titul patrí Maroku!
Finále s politickou príchuťou: Venezuela šokovala USA a má premiérový titul
Sen o obrate sa skončil skôr, ako sa začal: Real využil presilovku a ustrážil si postup
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Čokoládový krém
Domáce bake rolls
Nový bankový trojan PixPirate útočí na naše peňaženky. Takto si počká na tvoju platbu a peniaze presmeruje inde
Dron priamo zasiahol americkú ambasádu v Bagdade. Obrana nestihla všetko zastaviť
Vedci objavili huby so superschopnosťou, dokážu spustiť zamŕzanie vody
Turecký Baykar predstavil ťažký kamikaze dron K2. Dolet má viac než 2 000 kilometrov
Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Trench coat priamo z ulíc Paríža: Ukážeme vám, ako ho nosiť štýlovo cez deň, ale aj večer
Sekundy hrôzy v priamom
Dojímavý zásah mestskej polície:
Dopravné PEKLO v Bratislave:
Rakúskom otriasol beštiálny prípad:
