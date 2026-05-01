Padol definitívny verdikt: Bodka za otrasným prípadom z Miloslavova! Podmienka pre útočníčku a tvrdé slová od sudcu

MILOSLAVOV - Otrasný prípad šikany z Miloslavova z roku 2022 medzi maloletými deťmi sa po štyroch rokoch defitívne uzavrel. Odvolací súd priznal vtedy 16-ročnej Ele, ktorá bola podľa videí a medializovaných informácií hlavnou iniciátorkou trýznenia 11-ročného dievčaťa, ročnú podmienku so skúšobnou dobou dva roky. Od súdu si útočníčka vypočula okrem rozsudku tvrdé slová na jej správanie.
Definitívna bodka. Tak by sa dal opísať nedávny rozsudok v otrasnom prípade šikany v obci Miloslavov, kedy viacerí maloletí napadli, opili a vyzliekli len 11-ročné dievča v areáli bývalého družstva v obci Miloslavov neďaleko Bratislavy. Hlavná iniciátorka šikany, Ele Macejkovej potvrdil Krajský súd v Bratislave vinu. Ponechal jej úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody, avšak skrátil jej skúšobnú dobu z 30 mesiacov na 24. Odvolanie obžalovanej pritom zamietol v celom rozsahu, pričom poškodenej maloletej priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 25-tisíc eur. Rozsudok je právoplatný.
Podľa advokáta poškodenej Mareka Paru jej súd skrátil skúšobnú dobu z dôvodu, že od spáchania skutku sa nedopustila žiadneho priestupku či inej trestnej činnosti. Od prípadu ubehli už štyri roky. Okrem toho zrušil Macejkovej zákaz konzumácie alkoholických nápojov, keďže podľa súdu skutok spáchala na základe svojej povahy, nie alkoholu, či zákaz navštevovať miesto v Miloslavove, kde sa stal skutok.
Odvolací súd podľa Paru konštatoval, že trest pre obžalovanú je príliš mierny, avšak nemohol ho sprísniť, pretože prokurátor nepodal odvolanie proti trestu. „To znamená, mohli len nechať trest taký, aký je, alebo ho zmierniť s tým, že povedali, že to je veľmi vážne konanie, ktoré obžalovaná maloletej spáchala a spôsobila jej ťažkú ujmu na zdraví,“ vysvetlil Para. Dodal, že Macejková má naďalej povinnosť verejne sa ospravedlniť poškodenej. "Je smutné, že k oľutovaniu skutku a dobrovoľnej náhrade škody v priebehu konania pred súdmi zo strany obžalovanej nedošlo," napísal na sociálnej sieti Para.
Ako dodal, odvolací súd pri vyhlasovaní rozsudku tiež adresoval obžalovanej, resp. odsúdenej tvrdé, ale veľmi výchovné slová: „Nevieme Vás prinútiť cítiť, že ste ublížila inej osobe, ale ak nie ste schopná empatie, tak aspoň majte inštinkt sebazáchovy a napravte sa v skúšobnej dobe.”
Mladej tínedžerke šikanou a udalosťami v areáli bývalého družstva v Miloslavove spôsobili útočníci ťažkú ujmu na zdraví. „Zo znaleckého dokazovania znalcom z odboru zdravotníctva, odvetvia psychiatria, vyplynulo, že u maloletej poškodenej A.N. sa vplyvom skutku rozvinula porucha prispôsobenia (adaptačná porucha), ktorá je závažným duševným ochorením, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s traumatizujúcou udalosťou a je potrebné ju posúdiť, ako ťažkú ujma na zdraví,“ uviedol v tom čase Juraj Chylo z Krajskej prokuratúry Bratislava, upozornil portál pluska.