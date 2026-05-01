Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa

PRAHA - Nezvyčajný pasažier vyvolal poplach medzi cestujúcimi autobusu vracajúceho sa z Francúzska do Česka. Po zastávke pri Rozvadove si ľudia všimli podozrivý hmyz a okamžite kontaktovali odborníkov. Ukázalo sa, že ich obavy boli oprávnené.
Cestujúci spozorneli na čerpacej stanici
Incident sa odohral minulý piatok ráno pri hraniciach neďaleko Rozvadova na Tachovsku. Autobus sa vracal zo zájazdu v Paríži, keď si cestujúci počas zastávky na pumpe všimli nezvyčajného sršňa poletujúceho vo vozidle.
Pretože mali podozrenie, že ide o invazívneho sršňa ázijského, hmyz odfotili a cez aplikáciu okamžite kontaktovali odborníkov.
Podľa portálu Novinky.cz ich podozrenie následne potvrdili pracovníci Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR.
Ide o prvý potvrdený prípad v tomto roku
Hovorkyňa agentúry Karolína Šůlová uviedla, že ide o prvý tohtoročný zaznamenaný výskyt sršňa ázijského na území Česka.
„Našťastie sa ukázalo, že išlo iba o jedného jedinca, ktorý lietal v autobuse vracajúcom sa zo zájazdu z Paríža,“ vysvetlil pracovník organizácie Tomáš Görner.
Cestujúci následne hmyz zlikvidovali a autobus ešte dôkladne prehľadali, či sa vo vnútri nenachádzajú ďalšie sršne. Nič ďalšie sa však nepotvrdilo.
Nebezpečenstvo pre včely
Odborníci následne upozornili aj miestnych včelárov v okolí Rozvadova, kde boli v minulosti rozmiestnené špeciálne pasce na invazívny hmyz.
Podľa Görnera sa ukazuje, že sršne sa nemusia šíriť iba v kamiónoch s tovarom, ale môžu sa do krajín dostať aj bežnou dopravou vrátane autobusov.
Práve aktuálne obdobie je podľa odborníkov mimoriadne rizikové. Do strednej Európy sa totiž môžu dostávať kráľovné, ktoré prežili zimu a hľadajú miesto na založenie nového hniezda.
„Je potrebné odhaliť lietajúce kráľovné skôr, než vytvoria novú kolóniu,“ upozornil Görner.
V Európe sa šíri už roky
Sršeň ázijský sa v Európe prvýkrát objavil v roku 2004 a odvtedy sa postupne rozširuje do ďalších krajín.
Podľa odborníkov predstavuje vážnu hrozbu najmä pre včelstvá, keďže útočí na včely a môže výrazne poškodzovať celé kolónie.
Od bežnej európskej sršne sa dá rozpoznať podľa tmavšieho tela a typických žltých koncov nôh.
Najúčinnejšou ochranou zostáva čo najrýchlejšie odhalenie a likvidácia hniezda, ktoré býva často ukryté vysoko v korunách stromov alebo na budovách.