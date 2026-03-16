Obrovský ÚSPECH susedného Česka: Po 30 rokoch získali prestížneho OSCARA!

LOS ANGELES/PRAHA - Pred takmer 30 rokmi za veľkou mlákou zabodoval film režiséra Jana Svěráka Kolja. A teraz česká kinematografia zaznamenáva najvýznamnejšie filmové ocenenie znova!
Oscara za najlepší dokument získal snímok Pan Nikdo Proti Putinovi v réžii Američana Davida Borensteina a Rusa Pavla Talankina, ktorý koprodukovali Radovan Síbrt a Alžběta Karásková. „Už štyri roky sa dívame na nebo a prajeme si, aby sa niečo krásne stalo, aby padali hviezdy. Sú ale krajiny, kde miesto hviezd z neba padajú bomby. Zastavte teraz všetky vojny,“ vyzval ruský režisér.
Snímka prináša unikátny pohľad na fungovanie ruskej propagandy a rozpráva napínavý príbeh o človeku, ktorý sa rozhodne riskovať všetko, aby nestratil svoje hodnoty. Mapuje totiž život učiteľa základnej školy Pashu, ktorý je nútený organizovať aktivity v súlade s novými vojenskými osnovami a dokumentovať ich na kameru. Začne však natáčať aj každodenný život s cieľom ukázať svetu dopad vojny na miestnu komunitu.
Pre Česko ide o prestížne filmové ocenenie po dlhých rokoch - 24. marca 2027 uplynie presne 30 rokov, čo ho získal zatiaľ posledný český kandidát, film Kolja. Zlatú sošku si vtedy na slávnostnom galavečere prevzal režisér Jan Svěrák. Okrem tohto titulu Oscara získal ešte Obchod na Korze v roku 1966 a o dva roky neskôr Ostro sledované vlaky. Gratulujeme!
