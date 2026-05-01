Brusel chce bilióny navyše! Obrovský účet za EÚ môže napokon zaplatiť bežný človek

BRUSEL - Európska únia pripravuje nový viacročný rozpočet v hodnote viac ako dvoch biliónov eur, no podľa Európskeho parlamentu ani to nestačí. Ako upozorňuje nemecký denník Bild, Brusel teraz tlačí na ďalšie navýšenie výdavkov a nové dane, ktoré sa podľa kritikov nakoniec premietnu do cien pre spotrebiteľov v celej Európe.
Brusel chce ešte viac peňazí
V centre sporu stojí takzvaný viacročný finančný rámec EÚ (MFR). Ide o rozpočet Únie na roky 2028 až 2034, z ktorého sa financujú najväčšie európske programy.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už minulý rok navrhla rozpočet presahujúci dva bilióny eur. Podľa Európskeho parlamentu je však aj takáto suma nedostatočná a europoslanci teraz žiadajú ďalšie zvýšenie približne o desať percent, píše Bild.
Rozsah plánovaných výdavkov je pritom ťažko predstaviteľný. Nemecký fyzik a komik Vince Ebert podľa denníka prirovnal jednu jedinú biliónovú sumu k nepretržitému vkladaniu stodolarových bankoviek do konfeti dela každú sekundu počas 317 rokov.
Peniaze majú ísť na obranu aj klímu
Brusel argumentuje tým, že Európska únia čelí novým výzvam a potrebuje viac financií na obranu, digitalizáciu či klimatické opatrenia.
Zároveň však nechce výraznejšie obmedziť tradičné oblasti financovania, ako sú dotácie pre poľnohospodárstvo alebo podpora menej rozvinutých regiónov.
Práve kombinácia starých aj nových výdavkov podľa kritikov spôsobuje prudký rast požadovaného rozpočtu.
Na rade sú nové dane
Europoslanci zároveň hľadajú nové zdroje príjmov, ktoré Brusel označuje ako „vlastné zdroje“. Návrhy zahŕňajú podiel z dane z tabaku, poplatky za online stávkovanie či dokonca daň z kryptomien.
Podľa informácií denníka Bild chce EÚ zasiahnuť aj veľké americké technologické firmy ako Google, Amazon či Meta prostredníctvom digitálnej dane.
Ďalším plánom je zavedenie nových ciel na lacný tovar prichádzajúci z Číny, najmä od internetových gigantov Temu a Shein.
Kritici varujú pred zdražovaním
Predseda Európskeho združenia daňových poplatníkov Michael Jäger však tvrdí, že skutočný účet nakoniec nezaplatia technologické firmy ani Čína, ale obyčajní ľudia.
„Budú to spotrebitelia,“ povedal Jäger pre denník Bild. Podľa neho je ilúziou myslieť si, že americké alebo čínske firmy budú bez odporu plniť bruselský rozpočet miliardami eur.
Varoval, že firmy môžu reagovať zvýšením cien alebo tvrdými protiopatreniami, ktoré by v krajnom prípade mohli prerásť až do obchodnej vojny.
Aj keby veľké spoločnosti nové dane skutočne zaplatili, podľa Jägera si peniaze napokon vykompenzujú cez drahšie služby a produkty pre zákazníkov.
„Brusel sa chce nasávať ako špongia“
Jäger zároveň ostro kritizoval samotný prístup Bruselu k výdavkom.
„Brusel sa chce peniazmi občanov nasávať ako špongia,“ vyhlásil podľa Bildu. Dodal, že v diskusii o nových príjmoch sa úplne vytratil tlak na šetrenie a súčasná stratégia je podľa neho „mimoriadne nebezpečná“.
Napriek tomu verí, že plány sa ešte podarí zastaviť. Rozhodujúce slovo totiž budú mať členské štáty EÚ zastúpené v Rade Európskej únie, ktoré môžu návrhy zablokovať.