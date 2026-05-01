TOTO radí bohatá herečka chudobným?! Emily Blunt je úplne odtrhnutá od reality...

LOS ANGELES - Stačí láska k práci a peniaze netreba? Emily Blunt spustila poriadnu búrku, keď ženám, ktoré nenávidia svoju prácu, odkázala, aby pokojne odišli, aj keby nezarábali nič. Internet ju okamžite „uzemnil“: realita vraj nie je hollywoodsky film!
Hollywoodska hviezda Emily Blunt sa ocitla pod paľbou kritiky, a tentoraz nie kvôli filmu, ale kvôli slovám, ktoré mnohým zdvihli tlak. Počas rozhovoru v podcaste Betches dostala jednoduchú otázku: Čo by poradila ženám, ktoré nenávidia svoju prácu? Jej odpoveď? Najprv rozpačitá, potom poriadne odvážna. „Skončite… nie,“ zamrmlala najprv, no hneď dodala: „Nájdite niečo, čo naozaj chcete robiť. Aj keby ste nezarábali nič, pokiaľ to milujete, budete šťastní.“ A tým to celé odpálila.
To, čo malo byť možno motivujúce, sa rýchlo zmenilo na virálny výsmech. Sociálne siete zaplavili reakcie, ktoré by sa dali zhrnúť jednoducho: odtrhnuté od reality. „Kto zaplatí nájom, Emily?“ pýtali sa ľudia. „Elektrinu zaplatím vášňou?“ ironizovali ďalší. Iní boli ešte ostrejší: „To môže povedať len privilegovaný človek.“ „Urážlivé pre ľudí, ktorí bojujú o prežitie.“ A niet sa čo čudovať. Emily Blunt patrí medzi hollywoodsku elitu s majetkom odhadovaným na desiatky miliónov dolárov, takže jej rada „zarábaj pokojne nič“ mnohým prišla ako luxusná ilúzia.
Emily Blunt pracuje v herectve od mladosti a nikdy nezažila klasický boj o prežitie od deviatej do piatej, ktorý rieši väčšina ľudí. V čase inflácie, drahého bývania a neistého trhu práce tak jej slová pôsobia pre mnohých ako úplne mimo reality. Jednoducho, vášeň je krásna vec, ale účty sa ňou neplatia. Aby sme boli féroví, nie všetci ju „zrušili“. Niektorí tvrdia, že chcela len povedať, aby ľudia nezostávali v toxickej práci navždy a hľadali cestu von. Lenže v skratke: medzi „nasleduj svoje sny“ a „preži mesiac“ je priepastný rozdiel.
