VIEME PRVÍ! Úžasná správa: Známa markizáčka sa po prvýkrát stane mamou

BRATISLAVA - Pod srdcom jej rastie nový život! Herečka Alžbeta Bartošová, známa ako Gréta z markizáckych Oteckov, prežíva krásne chvíle - je v radostnom očakávaní.
Alžbeta Bartošová bola ako herečka dlhé roky známejšia najmä v Českej republike. Neskôr ju však Markíza oslovila do seriálu Oteckovia, kde stvárnila postavu Gréty Smrekovej.
Kým na obrazovkách prežívala milostné zápletky, v súkromí bola už roky šťastná po boku partnera Ľuboša. Ten ju v decembri 2021 po viac než šiestich rokoch spoločného života požiadal o ruku.
Svadobné prípravy prebiehali v úplnom utajení a herečka sa vydala 1.augusta 2022. „A bola svadba,” napísala k snímkam zo svojho veľkého dňa, ktoré uverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. Niektorí kolegovia a priatelia zostali prekvapení, keď sa dozvedeli, že veľký deň už prebehol.
A teraz prichádza ďalšia tajomná kapitola zo života herečky – Alžbeta je tehotná. Informácie o jej očakávanom bábätku zatiaľ udržiava v súkromí, no okolie a fanúšikovia si všimli video, ktoré uverejnila na sociálnej sieti, kde spod šiat jemne vykúka jej tehotenské bruško. Zdá sa, že herečka chce svoje súkromie chrániť a radšej si nový životný krok užíva v intímnej atmosfére.