Zabávač Krejčí prežíva rozvodové peklo: Bitka o 30 miliónov! Exmanželka nemá zľutovanie

PRAHA - Aj keď by sa mohlo zdať, že Václav Upír Krejčí po minuloročnej tajnej svadbe s novou partnerkou Luciou prežíva najšťastnejšie obdobie, tiene minulosti ho prenasledujú stále. Drsné rozvodové konanie s bývalou manželkou Zuzanou sa totiž vlečie ako nekonečná nočná mora.
Herec a zabávač Václav Upír Krejčí prišiel po rozvode s bývalou manželkou Zuzanou o domov. S exmanželkou Zuzanou (53) sa stále nemôžu dohodnúť na rozdelení majetku a zatiaľ čo ona býva v ich dome za 30 miliónov korún, jemu zostalo štúdio, ktoré však nie je určené na celoročné bývanie. Presťahoval sa teda so svojou novou ženou Luciou, s ktorou sa zosobášili v júni 2005 po 3-ročnom vzťahu, k nej. Problém však bol, že ona sa vo svojom malom byte starala aj o svoju chorú mamičku. Bývanie si nakoniec vyriešili tak, že si kúpili chatu v južných Čechách. „Kúpila som ju, aby sme mali kam chodiť, je z mojich prostriedkov, ale až Upírek jej dal dušu,“ vysvetlila vtedy Lucia pre super.cz.
Dôvodom rozvodu bola pritom práve Zuzana. Po tom, čo Upíra podviedla s bývalým šéfom a kolegom, chcel skoncovať so životom. V lete 2022 posilnený alkoholom sadol večer za volant auta a o chvíľu neskôr havaroval. „Bol to skrat. Niečo vážne som sa dozvedel a zrazu sa akosi ten pohár naplnil a pretiekol a ja som už len bezmyšlienkovite konal. Úplne šialene, naozaj. Rútil sa mi svet, a tiež sa zrútil teda,“ povedal vtedy. Nemožno sa teda čudovať, že v súvislosti s ex pozná Upír iba ostré slová. „Ona mi vrazila nôž do chrbta. Rozbila manželstvo, ktoré bolo vynikajúce. Máme skvelé dcéry, zarábal som milióny... A potom som zistil, že mala tridsať rokov milenca! Celú dobu mi klamala do očí a žila ešte s niekým ďalším! Doprčic! Navyše ju podporuje mamička, brat a zo mňa robia človeka, ktorý stojí za ho*no,“ povedal v rozhovore pre dennik.cz v decembri 2024.
Aj keď je teraz Upír vo vzťahu s Luciou šťastný, rozvodová bitka medzi ním a exmanželkou Zuzanou mu odsáva energiu. Nejde totiž o drobné. Spor o luxusnú vilu v pražských Nebušiciach sa ťahá už tri roky a dohoda je stále v nedohľadne. Krajčír pôvodne navrhol, že predajú dom za tridsať miliónov korún a štúdio a peniaze si následne rozdelia. „Každý kúpime jednej dcére zo svojej polovičky peňazí byt a všetci budú spokojní.“ Ibaže jeho ex Zuzana dohodu odmieta. „Moja bývalá povedala priamo pred súdom, že bude robiť obštrukcie tak dlho, kým jeden z nás nezdochne,“ zveril sa Upír redakcii eXtra.cz s tým, že na podobné odkazy si už musel zvyknúť. „Keby som náhodou zdochol skôr ja, tak dúfam, že to za mňa prevezme moja nová žena,“ dodal s čiernym humorom sebe vlastným. Situácia však vtipná rozhodne nie je. „Posledné pojednávanie prebehlo v septembri 2025. Pani sudkyňa povedala, že sa to môže ťahať aj desať rokov,“ povedal herec pre Aha!. „Je to na pos*anie! Som dôchodca a kvôli nečinnosti súdu som už zaplatil pol milióna korún právnikom. A kto vie, koľko ešte zaplatím,“ lamentoval Upír. „Chcel by som toto celé mať už za sebou. Ide o nepredstaviteľný stres,“ povedal už dávnejšie.
Súdy o majetkové vyrovnanie sú natoľko dramatické, že si to Krejčí odniesol na zdraví. V roku 2024 prekonal vážnu operáciu, keď mu doktori v bruchu našli nádor. „Mal 15 centimetrov, museli mi ho vyoperovať,“ povedal pre eXtra.cz. Po náročnej operácii musel následne riešiť aj ďalšie zdravotné neduhy, vrátane operácií kolien či šedého zákalu. „Som operovaný na niekoľkých miestach, dokonca aj pruh a mandle mi brali na poslednú chvíľu. Pán doktor povedal, že za pol hodiny by som bol mŕtvy,“ opisuje svoje "výmeny súčiastok". Upír sa ale nevzdáva a s novou manželkou po boku verí, že svoju exmanželku a jej súdne prieťahy nakoniec "prežije".