NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať

WASHINGTON - Americká vesmírna agentúra NASA pracuje na nezvyčajnom projekte, ktorý má pomôcť budúcim misiám na Mesiaci. Vedci riešia, aký čas bude platiť mimo Zeme a ako zosúladiť astronautov, riadiace centrá aj techniku na lunárnom povrchu.
Mesiac má dostať vlastný časový systém
NASA spolu s partnermi pripravuje systém Coordinated Lunar Time (LTC), teda koordinovaný lunárny čas. Jeho úlohou bude zabezpečiť presnú synchronizáciu všetkých budúcich aktivít na Mesiaci.
V praxi pôjde o spoločný čas pre astronautov, lunárne vozidlá, satelity aj riadiace tímy na Zemi. Agentúra upozorňuje, že klasické pozemské časové pásma na podobné misie nestačia.
Dôvodom je aj odlišná gravitácia na Mesiaci, ktorá ovplyvňuje plynutie času pri veľmi presných navigačných a komunikačných systémoch.
NASA sa pripravuje na dlhodobú prítomnosť ľudí
Projekt súvisí s programom Artemis, ktorého cieľom je postupný návrat ľudí na Mesiac a budovanie trvalejšej infraštruktúry.
Program Artemis už medzitým dosiahol ďalší významný míľnik. Kým misia Artemis I v roku 2022 obletela Mesiac bez posádky, Artemis II v roku 2026 absolvovala pilotovaný oblet Mesiaca s astronautmi na palube.
NASA teraz pripravuje ďalšie fázy programu vrátane budúcich pristátí ľudí na lunárnom povrchu.
Bez presného času by vznikol chaos
Agentúra upozorňuje, že v budúcnosti sa na Mesiaci môže naraz pohybovať viacero posádok, roverov aj vedeckých zariadení z rôznych krajín.
Práve preto bude jednotný časový systém kľúčový pre navigáciu, komunikáciu aj bezpečnosť misií.
NASA chce nový lunárny čas vytvoriť v spolupráci s medzinárodnými partnermi, aby sa mohol stať štandardom pre všetky budúce expedície na Mesiac.