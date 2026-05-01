NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať

Pohľad na Zem z Mesiaca (Zdroj: Facebook/NASA)
WASHINGTON - Americká vesmírna agentúra NASA pracuje na nezvyčajnom projekte, ktorý má pomôcť budúcim misiám na Mesiaci. Vedci riešia, aký čas bude platiť mimo Zeme a ako zosúladiť astronautov, riadiace centrá aj techniku na lunárnom povrchu.

NASA spolu s partnermi pripravuje systém Coordinated Lunar Time (LTC), teda koordinovaný lunárny čas. Jeho úlohou bude zabezpečiť presnú synchronizáciu všetkých budúcich aktivít na Mesiaci.

V praxi pôjde o spoločný čas pre astronautov, lunárne vozidlá, satelity aj riadiace tímy na Zemi. Agentúra upozorňuje, že klasické pozemské časové pásma na podobné misie nestačia.

Dôvodom je aj odlišná gravitácia na Mesiaci, ktorá ovplyvňuje plynutie času pri veľmi presných navigačných a komunikačných systémoch.

Projekt súvisí s programom Artemis, ktorého cieľom je postupný návrat ľudí na Mesiac a budovanie trvalejšej infraštruktúry.

Program Artemis už medzitým dosiahol ďalší významný míľnik. Kým misia Artemis I v roku 2022 obletela Mesiac bez posádky, Artemis II v roku 2026 absolvovala pilotovaný oblet Mesiaca s astronautmi na palube.

NASA teraz pripravuje ďalšie fázy programu vrátane budúcich pristátí ľudí na lunárnom povrchu.

Agentúra upozorňuje, že v budúcnosti sa na Mesiaci môže naraz pohybovať viacero posádok, roverov aj vedeckých zariadení z rôznych krajín.

Práve preto bude jednotný časový systém kľúčový pre navigáciu, komunikáciu aj bezpečnosť misií.

NASA chce nový lunárny čas vytvoriť v spolupráci s medzinárodnými partnermi, aby sa mohol stať štandardom pre všetky budúce expedície na Mesiac.

Vytiahol obyčajný mobil a natočil záber tisícročia: Keď uvidíte, ako naša Zem mizne v tme, prestanete dýchať!
PRAVDA o Mesiaci po 50 rokoch: NASA odhalila SKUTOČNÝ dôvod, prečo sme sa tam nikdy nevrátili!
Spermie vo vesmíre strácajú smer! Vedci však našli TAJNÝ RECEPT, ako v beztiažovom stave splodiť dieťa
Celoslovenské oslavy 1. mája: Robert Fico: Posielame pozdrav všetkým pracujúcim
Alagič má pre Rytmusa veľké prekvapenie: Neuveríte, kam pôjdu na dovolenku! Na exotiku zabudnite...
Tamara Šimončíková Heribanová v relácii Miláčikovo predstaví ich domáceho miláčika
Padol definitívny verdikt: Bodka za otrasným prípadom z Miloslavova! Podmienka pre útočníčku a tvrdé slová od sudcu
Pompézne oslavy prvého mája: Premiér vyzval na slušnosť a rešpekt! Voľby 2027 vyhráme, aj keby ich šľak trafil, vyhlásil
Prezident navštívil Topoľčianky: Žrebčín označil za symbol slovenských tradícií
DESIVÝ PRÍPAD na Slovensku: UNIESLI dvoch ľudí! Kam zmizli? Mrazivé zistenia a veľký šok, koho zadržali
Dráma okolo Ficovej cesty do Moskvy: Hovorilo sa o zákaze preletu, Česko ho povolilo!
Europarlament chce chrániť obete znásilnenia: Sex musí byť iba so súhlasom
Mier na dosah? Irán predložil USA nový plán na ukončenie vojny cez zahraničných vyjednávačov!
Ako prvý žijúci prezident: Donald Trump bude vyobrazený na amerických pasoch
Zabávač Krejčí prežíva rozvodové peklo: Bitka o 30 miliónov! Exmanželka nemá zľutovanie
Alagič má pre Rytmusa veľké prekvapenie: Neuveríte, kam pôjdu na dovolenku! Na exotiku zabudnite...
Z extrému do extrému! Bianca Censori sa objavila na prestížnej Univerzite: Čo to mala na sebe?
Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať
Zázrak na ulici! Chirurg zachránil život pobodanému mužovi: Srdce mu zašíval priamo na chodníku
Desať historických faktov a udalostí, ktoré sa stali 1. mája: Zďaleka to nie je len sviatok práce!
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!

VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Ani podpora fanúšikov nepomohla: Košice v boji o prvú trofej neuspeli, Žilina ovládla Slovnaft Cup
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Američania ukázali robotický mini tank RIPSAW M1. Na bojisku má postupovať namiesto vojakov a ničiť drony
Vedci z Harvardu po prvýkrát vytvorili „mapu čuchu", ktorý ostával oproti ostatným zmyslom výrazne nepochopený
Google Fotky dostanú „digitálny šatník": S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Ako Irán prelomil obranu USA za 120 sekúnd. Úder na základňu v Kuvajte vysvetlený
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Padol definitívny verdikt: Bodka za otrasným prípadom z Miloslavova! Podmienka pre útočníčku a tvrdé slová od sudcu
Pompézne oslavy prvého mája: Premiér vyzval na slušnosť
Dráma okolo Ficovej cesty do Moskvy: Hovorilo sa o zákaze preletu, Česko ho povolilo!
Europarlament chce chrániť obete znásilnenia: Sex musí byť iba so súhlasom

