Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Európske automobilky v ohrození? Trump zvyšuje clá na likvidačných 25 %!

Americký prezident Donald Trump aktualizované
Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil, že na budúci týždeň zvýši dovozné clá na autá z Európskej únie na 25 %. Uviedol to na svojej sieti Truth Social s tým, že EÚ neplní podmienky stanovené v obchodnej dohode.

Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Európska únia nedodržuje obchodnú dohodu, v dôsledku čoho zvýši clo na dovoz osobných a nákladných áut z tohto trhu. To, o aké porušenia dohody by malo ísť, však nešpecifikoval. V lete minulého roka Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámili dohodu, ktorá stanovuje clo na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA na 15 %. To znamená aj áut a autokomponentov.

Po oznámení zvýšenia ciel Trump uviedol, že ak európske firmy budú autá vyrábať v USA, v takom prípade sa clo uplatňovať nebude. Zároveň dodal, že viaceré závody sú už vo výstavbe, pričom sa do projektov investovalo viac než 100 miliárd USD (85,46 miliardy eur), čo označil za rekord.

