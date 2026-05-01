Trump nie je spokojný s návrhom Iránu na mierové rozhovory: Mier sa vzďaľuje a rokovania stoja

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že nie je spokojný s novým návrhom Iránu na mierové rozhovory so Spojenými štátmi. Rokovania medzi oboma krajinami počas prímeria, ktoré trvá niekoľko týždňov, uviazl. Informujú agentúry AFP a Reuters.
„V tejto chvíli nie som spokojný s tým, čo ponúkajú,“ povedal Trump novinárom. Washington a Teherán podľa neho spolu hovoria telefonicky, nie je si však istý, či dospejú k dohode. Irán totiž dáva podmienky, ktoré on nemôže akceptovať, zdôraznil. nIránske médiá v piatok informovali, že Teherán prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny. Došlo k tomu vo štvrtok večer, podrobnosti však nezverejnili.
Biely dom sa v piatok pred vyhlásením Trumpa k iránskemu návrhu odmietol vyjadriť s tým, že diskusie pokračujú. „Prezident Trump jasne vyjadril, že Irán nikdy nesmie vlastniť jadrovú zbraň, a rokovania pokračujú s cieľom zaistiť krátkodobú aj dlhodobú národnú bezpečnosť Spojených štátov,“ vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová v stanovisku zaslanom AFP.
Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie. Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri. Rozhovory zdanlivo uviazli, keďže Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý, pripomína AFP.