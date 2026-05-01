Piatok1. máj 2026, dnes je Sviatok práce,

Trump nie je spokojný s návrhom Iránu na mierové rozhovory: Mier sa vzďaľuje a rokovania stoja

TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že nie je spokojný s novým návrhom Iránu na mierové rozhovory so Spojenými štátmi. Rokovania medzi oboma krajinami počas prímeria, ktoré trvá niekoľko týždňov, uviazl. Informujú agentúry AFP a Reuters.

„V tejto chvíli nie som spokojný s tým, čo ponúkajú,“ povedal Trump novinárom. Washington a Teherán podľa neho spolu hovoria telefonicky, nie je si však istý, či dospejú k dohode. Irán totiž dáva podmienky, ktoré on nemôže akceptovať, zdôraznil. nIránske médiá v piatok informovali, že Teherán prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny. Došlo k tomu vo štvrtok večer, podrobnosti však nezverejnili.

Biely dom sa v piatok pred vyhlásením Trumpa k iránskemu návrhu odmietol vyjadriť s tým, že diskusie pokračujú. „Prezident Trump jasne vyjadril, že Irán nikdy nesmie vlastniť jadrovú zbraň, a rokovania pokračujú s cieľom zaistiť krátkodobú aj dlhodobú národnú bezpečnosť Spojených štátov,“ vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová v stanovisku zaslanom AFP.

Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na Irán. Teherán v reakcii začal útočiť na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dohodnuté prímerie. Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri. Rozhovory zdanlivo uviazli, keďže Spojené štáty uvalili na iránske prístavy námornú blokádu, zatiaľ čo Irán ponechal Hormuzský prieliv z veľkej časti naďalej uzavretý, pripomína AFP.

Súvisiace články

Mier na dosah? Irán
Mier na dosah? Irán predložil USA nový plán na ukončenie vojny cez zahraničných vyjednávačov!
Zahraničné
ONLINE Izrael bude možno
ONLINE Izrael bude možno opäť musieť zasiahnuť proti Iránu: USA vyzvali na priamu schôdzku lídrov
Zahraničné
Putin varuje Trumpa pred
Putin varuje Trumpa pred útokom na Irán! Pozemná invázia by mala podľa neho katastrofálne následky
Zahraničné
J. D. Vance
Napätie v Trumpovej vláde: Vance neverí Pentagónu! Spochybňuje jeho správy o Iráne
Zahraničné

Hlavný tréner Žiliny P.Staňo po zápase
Hlavný tréner Žiliny P.Staňo po zápase
Futbal
Tréner M. Dendis hodnotí zápas s Lotyšskom
Tréner M. Dendis hodnotí zápas s Lotyšskom
MS v hokeji
Kapitán Slovenska A. Goljer hodnotí zápas s Lotyšskom
Kapitán Slovenska A. Goljer hodnotí zápas s Lotyšskom
MS v hokeji

FOTO Turista v problémoch: Poliak
Turista v problémoch: Poliak si v Tatrách vykĺbil koleno, pomáhali horskí záchranári
Domáce
FOTO Padol definitívny verdikt: Bodka
Padol definitívny verdikt: Bodka za otrasným prípadom z Miloslavova! Podmienka pre útočníčku a tvrdé slová od sudcu
Domáce
FOTO Pompézne oslavy prvého mája:
Pompézne oslavy prvého mája: Premiér vyzval na slušnosť a rešpekt! Voľby 2027 vyhráme, aj keby ich šľak trafil, vyhlásil
Domáce
Policajti v Košickom kraji odhalili za pár hodín 259 priestupkov, najčastejšie prekročenie rýchlosti
Policajti v Košickom kraji odhalili za pár hodín 259 priestupkov, najčastejšie prekročenie rýchlosti
Košice

Ursula von der Leyenová
Brusel chce bilióny navyše! Obrovský účet za EÚ môže napokon zaplatiť bežný človek
Zahraničné
aktualizované Americký prezident Donald Trump.
Európske automobilky v ohrození? Trump zvyšuje clá na likvidačných 25 %!
Zahraničné
Vládny špeciál s občanmi
Dráma okolo Ficovej cesty do Moskvy: Hovorilo sa o zákaze preletu, Česko ho povolilo!
Zahraničné

Premiéra filmu Diabol nosí
TOTO radí bohatá herečka chudobným?! Emily Blunt je úplne odtrhnutá od reality...
Zahraniční prominenti
Zabávač Krejčí prežíva rozvodové
Zabávač Krejčí prežíva rozvodové peklo: Bitka o 30 miliónov! Exmanželka nemá zľutovanie
Domáci prominenti
Jasmina Alagič Vrbovská
Alagič má pre Rytmusa veľké prekvapenie: Neuveríte, kam pôjdu na dovolenku! Na exotiku zabudnite...
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Z extrému do extrému! Bianca Censori sa objavila na prestížnej Univerzite: Čo to mala na sebe?
Zahraniční prominenti

S týmto návykom je
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
vysetrenie.sk
Pohľad na Zem z
NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať
Zaujímavosti
FOTO Zázrak na ulici! Chirurg
Zázrak na ulici! Chirurg zachránil život pobodanému mužovi: Srdce mu zašíval priamo na chodníku
Zaujímavosti
FOTO Desať historických faktov a
Desať historických faktov a udalostí, ktoré sa stali 1. mája: Zďaleka to nie je len sviatok práce!
Zaujímavosti

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!

Česko – Švédsko: Online prenos zo semifinále MS v hokeji do 18 rokov
Česko – Švédsko: Online prenos zo semifinále MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Tipsport liga
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
MS v hokeji do 18 rokov
Ani podpora fanúšikov nepomohla: Košice v boji o prvú trofej neuspeli, Žilina ovládla Slovnaft Cup
Ani podpora fanúšikov nepomohla: Košice v boji o prvú trofej neuspeli, Žilina ovládla Slovnaft Cup
Slovnaft Cup

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty

Neandertálcov sme možno celé roky neprávom považovali za hlúpejších. Nová štúdia búra najrozšírený mýtus o ich mozgoch
Neandertálcov sme možno celé roky neprávom považovali za hlúpejších. Nová štúdia búra najrozšírený mýtus o ich mozgoch
Veda a výskum
Američania ukázali robotický mini tank RIPSAW M1. Na bojisku má postupovať namiesto vojakov a ničiť drony
Američania ukázali robotický mini tank RIPSAW M1. Na bojisku má postupovať namiesto vojakov a ničiť drony
Armádne technológie
Vedci z Harvardu po prvýkrát vytvorili „mapu čuchu“, ktorý ostával oproti ostatným zmyslom výrazne nepochopený
Vedci z Harvardu po prvýkrát vytvorili „mapu čuchu“, ktorý ostával oproti ostatným zmyslom výrazne nepochopený
Veda a výskum
Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Aplikácie a hry

Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy

Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Partnerské vzťahy
Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Ursula von der Leyenová
Zahraničné
Brusel chce bilióny navyše! Obrovský účet za EÚ môže napokon zaplatiť bežný človek
Padol definitívny verdikt: Bodka
Domáce
Padol definitívny verdikt: Bodka za otrasným prípadom z Miloslavova! Podmienka pre útočníčku a tvrdé slová od sudcu
Pompézne oslavy prvého mája:
Domáce
Pompézne oslavy prvého mája: Premiér vyzval na slušnosť a rešpekt! Voľby 2027 vyhráme, aj keby ich šľak trafil, vyhlásil
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
Európske automobilky v ohrození? Trump zvyšuje clá na likvidačných 25 %!

