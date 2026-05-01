Belohorcová po rozchode rozkvitla a otvorene priznáva: 18 rokov som bola brzdená! A čo neverník?

BRATISLAVA - Bývalá učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (50) opäť rozvírila hladinu slovenského šoubiznisu! Hoci už roky žije v zahraničí, na rodnú hrudu sa vrátila kvôli Bratislavským módnym dňom, kde sa dokonca objavila aj v úlohe modelky! A nebola sama.
Zuzana Belohorcová zavítala do Bratislavy najmä preto, aby podporila svoju priateľku a návrhárku Luciu Slezákovú. Hoci pôvodne mala predvádzať len jej dcéra Salma, nakoniec neodolala ani samotná Zuzana. „Napokon som sa aj ja ocitla na móle. Je to fajn, keď si človek tak opráši staré dobré časy. Každá takáto skúsenosť Salminku posúva dopredu a ja som na ňu pyšná,“ prezradila Belohorcová, pre ktorú sú deti všetkým.
Rodina je pre ňu aktuálne na prvom mieste a spolu s deťmi vymetajú svetové destinácie. Po Miami ich teraz čaká exotické Bali. „Povedala som deťom, že budeme cestovať, pokiaľ to peňaženka dovolí. Cestovateľské zážitky sú najviac,“ tvrdí sexi blondínka. Okrem cestovania sa však na Tenerife, ktoré ostáva jej domovom, naplno vrhla do biznisu a okrem realít chystá aj tajný projekt pre ženy, ktorý síce ostáva pod rúškom tajomstva, no Zuzana neskrývala nadšenie!
Zuzana po turbulentom rozchode s manželom Vlastom Hájekom doslova nabrala druhý dych a vyzerá lepšie, než kedykoľvek predtým. A podľa jej slov sú časy, kedy si dvojica nevedela prísť na meno nenávratne preč. „U nás nič neškrípe, my sme sa dohodli. Ja si myslím, že o pár týždňov už budem oficiálne rozvedená päťdesiatnička, na čo sa veľmi teším,“ prekvapila svojim priznaním o rozvode. Podľa jej slov si novú etapu života užíva a k minulosti sa už neplánuje vracať. „Ideme ďalej, my sme super trojka – Nevinko, Salminka a ja,“ uzavrela rázne. Padli však aj slová o novom partnerovi! Je v živote bývalej moderátorky po rozchode nový muž?
