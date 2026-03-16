Jakub Jablonský o Let's Dance a žene jeho života Dubayovej: Fíha, PREKECOL sa?!

BRATISLAVA - Museli zasadnúť za okrúhly stôl! Jakub Jablonský, ktorý hviezdi v 11.sérii Let's Dance prizal, že návratu do šou predchádzala vážna rodinná debata. Dokonca musel hodiť cez palubu aj nejeden lukratívny kšeft!
Jakub Jablonský patrí k najväčším talentom, aké sa kedy v tanečnej šou Let's Dance objavili. Ako kráľ tanečného parketu z roku 2024, kedy triumfoval po boku Elišky Lenčešovej, nastavil latku poriadne vysoko. Návrat do súťažného kolotoča však pre neho nebol samozrejmosťou. Skĺbiť prácu s otcovskými povinnosťami je totiž poriadna fuška. „Zasadli sme doma za okrúhly stôl a hľadali sme pre a proti. Tých proti je mnoho, je to veľmi časovo náročná šou. Ja som nič ťažšie nezažil ako ustáť Let's Dance popri ostatnej práci a teraz aj popri rodine,“ priznal Jakub pre Topky.sk.
Tento rok Jakub tancuje po boku Anny Riebauerovej. Tá si spoluprácu s ním pochvaľuje, no zároveň priznáva, že naňho má vysoké nároky, pretože v ňom vidí obrovský potenciál. Samotný herec sa však po pauze cítil v tanečných topánkach spočiatku neisto. Hoci má v tele 16 rokov folklóru, spoločenské tance sú iná káva a zabrať mu dali už aj prvé tréningy. „Ten začiatok bol oveľa ťažší, ako som čakal, že bude,“ neskrýval prekvapenie víťaz deviatej série.
Kvôli špeciálnemu ročníku tanečného projektu musel dokonca povedať "nie" viacerým ponukám. „Niečo som zobral, predsa len plienky stoja korunky, ale to najťažšie, čo odsúvam, je rodina,“ hovorí otvorene herec, ktorého partnerka Petra Dubayová je mu veľkou oporou. „Myslím, že by sa tešila, keby som mohol byť viac doma, ale veľmi ma podporuje,“ dodal. Stíha však niekedy vyzvŕťať Jakub aj ju? Hercove slová naznačili, že sa možno dočkáme aj ich spoločného vystúpenia. Mieri herečka do niektorého kola Let's Dance?