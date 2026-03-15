FOTO Ten je ale fešák! Topmodelka Peštová ukázala SEXI brata: Fanúšičky šalejú

PRAHA - Dobré gény Peštovcov sa jednoducho nezaprú! Svetoznáma topmodelka Daniela Peštová (55) rozprúdila internet, keď fanúšičkám predviedla aktuálnu fotografiu svojho mladšieho brata Pavla (50), ktorému pripravila neskutočné narodeninové prekvapenie!
Ona je elegantná modrooká blondínka, on tmavovlasý hnedooký fešák – a hoci by ste to na prvý pohľad nepovedali, naozaj sú súrodenci. Navyše ich delia tisíce kilometrov, no blízkosť medzi nimi je cítiť aj cez sociálne siete.
Pri Pavlových päťdesiatych narodeninách Daniela nezaváhala. Zbalila kufre, naskočila do lietadla a vyrazila za ním až do amerického Mississippi, aby ho prekvapila. „Výraz v jeho tvári, keď ma uvidel, bol k nezaplateniu,“ priznala nadšená modelka svojim fanúšičkám.
Okrem momentu prekvapenia zverejnila aj sériu spoločných fotografií. Pavel sa živí ako scénograf, maliar a štukatér a aj keď pôvodne študoval grafický dizajn, od roku 2010 vedie maliarske tímy pri veľkých televíznych a filmových projektoch. Pôsobil napríklad ako vedúci scénografie pri seriáli NCIS: New Orleans, píše denník Blesk.
Pri pohľade na snedého a urasteného mjuža stratili fanúšičky reč. „Je to obrovský fešák!“ komentuje jedna z nich, kým druhá sa priznala: „Bohužiaľ som vydatá, ale keby som nebola…" Zdá sa, že talent a krása Peštovcov sú jednoducho dedičné – a najnovšie to potvrdil aj sexi brat Daniela Peštovej!
