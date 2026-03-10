Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Tá žena snáď nestarne… Daniela Peštová je stále SEXI: Z tých fotiek nespustíte zrak

Daniela Peštová (Zdroj: Instagram)
PRAHA - Česká topmodelka Daniela Peštová (55) opäť ohromila fanúšikov. Na Medzinárodný deň žien zverejnila sériu čiernobielych fotiek, na ktorých pôsobí úplne inak než na módnych mólach či v reklamách – hravo, prirodzene a poriadne sexi.

Na záberoch pózuje v jemnom bodkovanom tielku, s vysoko vytiahnutými podkolienkami, okuliarmi a rozstrapatenými vlasmi. Výsledok? Portréty, ktoré ukazujú jej rozmanité tváre – od tichej a nežnej po sebavedomú a provokatívnu.

Daniela Peštová  (Zdroj: Instagram)

„Tichá, keď chcem. Hlasná, keď je to potrebné. Sladká, sexy, pokojná aj chaotická – vždy žena. Každá nálada. Každá verzia. Stále som to ja. Krásny Medzinárodný deň žien,“ napísala Peštová k fotografiám. Manželka lídra skupiny Pavol Habera z kapely Team tak fanúšikom poslala odkaz o ženskej premenlivosti a sile prirodzenej autenticity.

Daniela Peštová  (Zdroj: Instagram)

Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila vlna obdivu. Sledujúci sa zhodovali: Peštová je stále úchvatná a právom patrí medzi najpôvabnejšie tváre českého šoubiznisu.


