Mokrý znovu v plnej sile! Let's Dance si ukradol pre seba: Konečne sa dostal... k slovu!?

BRATISLAVA – Veľký návrat! Po neuveriteľných 17 rokoch sa na parket tanečnej šou Let's Dance vrátil muž, ktorý ho kedysi ovládol – moderátor a zabávač Juraj Mokrý. A hoci špeciál s podtitulom tí najlepší z najlepších láka množstvom hviezd, už po prvom večere bolo jasné jedno: Mokrý si šou ukradol pre seba!
Pred 17 rokmi získal titul kráľa tanečného parketu a teraz skúsi šťastie znova. Po boku tanečnice Natálie Glosíkovej predviedol elegantný viedenský valčík, za ktorý si vyslúžili dokonca standing ovation. No nešlo len o tanec. Divákov bavilo najmä to, čo robí Mokrého Mokrým – jeho nezameniteľný humor.
Keď sa ho moderátori večera Adam Bardy a Jana Kovalčíková opýtali, aké je to po 17 rokoch zvesiť tanečné topánky z klinca, diváci čakali krátku odpoveď. Namiesto toho spustil Mokrý svoj typický improvizovaný monológ, ktorý trval viac ako minútu – teda dlhšie, než trvajú niektoré moderátorské vstupy.
„Dobrý večer,“ začal a okamžite sa rozbehol: „Pôsobivé, samozrejme. Digitálny, terestriálny diváci aj vy, čo ste tu na Krkavčích horách info Incheba Expo. Samozrejme, treba si uvedomiť, že 30 rokov. Je to oslava, tento modrožltý špeciál a, samozrejme, aj iné formáty, ktoré sa vám budú počas tohto roka prihovárať cez obrazovky – chlpatý kaktus pre nevestu a tak ďalej. Posledná kotva so mnou, kde lyžiar, ktorý na úrovni FIS závodil sa vracia na Fačkovské sedlo lebo eso to zalomilo. Petra Vlhová prichádza, potvrdí, odloží všetko a vlastne vzniká romantická záležitosť. Čaká nás naozaj dlhý večer, dlhý ako šťuka vylovená pri Hemšírskom vodopáde.“