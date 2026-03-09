FOTO z koberca Let's Dance: Hviezda Sľubu v záclone, moderátorka v priesvitných šatách!

BRATISLAVA - Let's Dance je späť! A s ním aj červený koberec plný celebrít, ktoré si zo skríň vybrali čo najlepšie outfity, aby v spoločnosti zahviezdili. Slovenská moderátorka zaujala v priesvitných sexi šatách a hviezda Sľubu? Ako v záclone!
Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver!
Včera večer sa konečne diváci televízie Markíza dočkali! Odštartovala dlhoočakávaná tanečná šou Let's Dance, ktorá to odpálila vo veľkom štýle. Na červenom koberci sa to ako obvykle hemžilo známymi tvárami. Tanečnú atmosféru si prišli vychutnať napríklad manželia Gáboríkovci, moderátorka Marianna Ďurianová, speváčka Dara Rolins, moderátorka Evelyn, herečka Hana Gregorová, fitnesska Lucia Mokráňová, ženích Adrián Chabada s moderátorom Krištofom Králikom či herci zo Sľubu.
Neodolateľne krásna bola aj Adriána Brnčalová, ktorá si tentoraz zvolila pre túto udalosť čierne šaty s výrezom na chrbte. Jej opakom bola práve Kristína Sisková, ktorá prišla v bielom a miestami až pripomínala nevestu. Ako sa na prvý pohľad zdá, jej šaty boli z látky podobnej záclone.
Nechýbali ani influencerky a tváre markizáckych reality šou. Zažiarili napríklad víťazky Love Island Kristína Víglaská a Majka Glatzová, influencerka Naty Kerny či víťazka Ruže pre nevestu Stanka Lučková. Rovnako ako na tlačovej konferencii k tanečnej šou, aj tentoraz zvolila priesvitné čierne šaty. A nebola jediná! V rovnako dráždivom outfite vstúpila na červený koberec aj moderátorka Janka Slačková.
Tanečníci mali svoju podporu aj v hľadisku. Nelu Pociskovú podporoval partner Filip Tuma, Juraja Mokrého partnerka Eva a Vlada Kobielskeho manželka Alena. Moderátora Adama Bardyho, ktorý mal za mikrofónom premiéru hrdo podporovala manželka Bibiána. Všetky FOTO z červeného koberca nájdete v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%