Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

FOTO z koberca Let's Dance: Hviezda Sľubu v záclone, moderátorka v priesvitných šatách!

Let's Dance, 1. kolo Zobraziť galériu (59)
Let's Dance, 1. kolo (Zdroj: Koláž Topky)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Let's Dance je späť! A s ním aj červený koberec plný celebrít, ktoré si zo skríň vybrali čo najlepšie outfity, aby v spoločnosti zahviezdili. Slovenská moderátorka zaujala v priesvitných sexi šatách a hviezda Sľubu? Ako v záclone!

Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver! Prečítajte si tiež

Veľkolepý ŠTART Let's Dance: Plač Pani D, neodolateľný Koleník a... VEĽKÝ ŠOK na záver!

Včera večer sa konečne diváci televízie Markíza dočkali! Odštartovala dlhoočakávaná tanečná šou Let's Dance, ktorá to odpálila vo veľkom štýle. Na červenom koberci sa to ako obvykle hemžilo známymi tvárami. Tanečnú atmosféru si prišli vychutnať napríklad manželia Gáboríkovci, moderátorka Marianna Ďurianová, speváčka Dara Rolins, moderátorka Evelyn, herečka Hana Gregorová, fitnesska Lucia Mokráňová, ženích Adrián Chabada s moderátorom Krištofom Králikom či herci zo Sľubu.

Neodolateľne krásna bola aj Adriána Brnčalová, ktorá si tentoraz zvolila pre túto udalosť čierne šaty s výrezom na chrbte. Jej opakom bola práve Kristína Sisková, ktorá prišla v bielom a miestami až pripomínala nevestu. Ako sa na prvý pohľad zdá, jej šaty boli z látky podobnej záclone.

Let's Dance, 1. kolo, Kristína Sisková
Zobraziť galériu (59)
Let's Dance, 1. kolo, Kristína Sisková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Nechýbali ani influencerky a tváre markizáckych reality šou. Zažiarili napríklad víťazky Love Island Kristína Víglaská a Majka Glatzová, influencerka Naty Kerny či víťazka Ruže pre nevestu Stanka Lučková. Rovnako ako na tlačovej konferencii k tanečnej šou, aj tentoraz zvolila priesvitné čierne šaty. A nebola jediná! V rovnako dráždivom outfite vstúpila na červený koberec aj moderátorka Janka Slačková.

Let's Dance, 1. kolo
Zobraziť galériu (59)
Let's Dance, 1. kolo  (Zdroj: Ján Zemiar)

Tanečníci mali svoju podporu aj v hľadisku. Nelu Pociskovú podporoval partner Filip Tuma, Juraja Mokrého partnerka Eva a Vlada Kobielskeho manželka Alena. Moderátora Adama Bardyho, ktorý mal za mikrofónom premiéru hrdo podporovala manželka Bibiána. Všetky FOTO z červeného koberca nájdete v galérii.

Let's Dance, 1. kolo
Zobraziť galériu (59)
Let's Dance, 1. kolo  (Zdroj: Ján Zemiar)

Let's Dance, 1. kolo, Bibiana Bárdyová
Zobraziť galériu (59)
Let's Dance, 1. kolo, Bibiana Bárdyová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Viac o téme: Let's DanceČervený koberec
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Beauty Ball 2026 -
Sklovská otvorene o S*XE: Ona má chuť stále a Juraj? TOTO naňho zaručene zaberá!
Domáci prominenti
Vzácna diagnóza Moniky Szabó:
Vzácna diagnóza Moniky Szabó: TAKTO ovplyvnia jej zdravotné problémy postavu v Sľube!
Domáci prominenti
Vizváryová mení rétoriku a
Vizváryová ide do útoku! S Kollárom sú na nože. Ostro zhodnotila Borisa... uf, to zabolí
Domáci prominenti
Tlačovka k novej sérii
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Prominenti
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?
Prominenti
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Prominenti

Domáce správy

Gašpar prekvapil pohľadom na
Gašpar prekvapil pohľadom na situáciu vo svete: Bezpečnostnú radu by som zvolal len kvôli opozičnej politike!
Domáce
Slovenská ekonomika kolabuje v
Slovenská ekonomika kolabuje v priamom prenose: KRACH firmy, ktorá stála za seriálom PUMPA!
Domáce
Na viacerých miestach v
Na viacerých miestach v Bratislave sú kolóny, na Pražskej vodiči stratia 25 minút
Domáce
Výzva pre veriacich: V Nitre sa chystá Extrémna krížová cesta, čaká ich 30 kilometrov v tichu
Výzva pre veriacich: V Nitre sa chystá Extrémna krížová cesta, čaká ich 30 kilometrov v tichu
Nitra

Zahraničné

Škandál v rakúskom telerozhlase:
Škandál v rakúskom telerozhlase: Šéf ORF náhle končí po obvinení zo sexuálneho obťažovania
Zahraničné
FOTO Výbuch pred synagógou v
Výbuch pred synagógou v Belgicku: Polícia uzavrela ulicu, prípad preverujú ako extrémny antisemitizmus
Zahraničné
Mojtaba Chameneí je novým
Kto je Modžtaba Chameneí? Bol vojakom, teraz vedie vojnu s USA a Izraelom! Na Západe má sieť nehnuteľností
Zahraničné
Plamene šľahajú zo zásobníka
Napätie medzi spojencami: USA zaskočil rozsah izraelských útokov v Iráne!
Zahraničné

Prominenti

FOTO z koberca Let's
FOTO z koberca Let's Dance: Hviezda Sľubu v záclone, moderátorka v priesvitných šatách!
Domáci prominenti
Rihanna
STRACH speváčky Rihanny: Na jej dom STRIEĽALA neznáma žena!
Zahraniční prominenti
Zuzana Porubjaková
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Domáci prominenti
KONIEC po viac ako
KONIEC po viac ako 21 rokoch: Známy moderátor odchádza z televízie... Šok pre vedenie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Lekár varuje: Môžete cvičiť
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Zaujímavosti
NASA v šoku: Teleskop
NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!
Zaujímavosti
Mladíci sa majú čo
Mladíci sa majú čo učiť! Otvorená spoveď ženy o tom, v čom STARŠI MILENCI v posteli absolútne vyhrávajú
Zaujímavosti
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne sa vyhnite týmto doplnkom stravy
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk

Ekonomika

Cena ropy prudko letí nahor: Trhy zachvátila nervozita, európske akcie potápa obávaný strašiak!
Cena ropy prudko letí nahor: Trhy zachvátila nervozita, európske akcie potápa obávaný strašiak!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!

Šport

ZPH 2026 Pondelok sa ani nemohol začať lepšie: Rexová vybojovala medailu v super-G!
ZPH 2026 Pondelok sa ani nemohol začať lepšie: Rexová vybojovala medailu v super-G!
Parašport
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
La Liga
Richard Tury robí Slovensku parádnu reklamu: Dosiahol najlepší výsledok na MS v kariére
Richard Tury robí Slovensku parádnu reklamu: Dosiahol najlepší výsledok na MS v kariére
Ostatné
VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
VIDEO Erik Černák sa zranil pri bitke, šialený zápas plný gólov a lietajúcich pästí
Zostrihy NHL

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

FBI varuje pred modelmi Wi-Fi routerov tejto značky, predávajú sa aj u nás. Hackeri ich zneužívajú na kyberútoky
FBI varuje pred modelmi Wi-Fi routerov tejto značky, predávajú sa aj u nás. Hackeri ich zneužívajú na kyberútoky
Bezpečnosť
Naletel si na podvod a prišiel si o peniaze? Právnik Súdneho dvora EÚ vysvetlil, čo musí banka urobiť
Naletel si na podvod a prišiel si o peniaze? Právnik Súdneho dvora EÚ vysvetlil, čo musí banka urobiť
Bezpečnosť
Slovensko sa postupne mení na centrum výroby delostreleckej munície. V Strážskom vyrastie továreň za 300 miliónov eur
Slovensko sa postupne mení na centrum výroby delostreleckej munície. V Strážskom vyrastie továreň za 300 miliónov eur
Výzbroj a zbrane
Prečo sa v niektorých rodinách rodia len chlapci alebo len dievčatá? Vedci podozrievajú zvláštny „sebecký gén“
Prečo sa v niektorých rodinách rodia len chlapci alebo len dievčatá? Vedci podozrievajú zvláštny „sebecký gén“
Veda a výskum

Bývanie

Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prestanete jesť a váha ide rýchlo dole? Odborník vysvetľuje, prečo je to pasca a kilá sa vrátia ešte rýchlejšie
Chudnutie a diéty
Prestanete jesť a váha ide rýchlo dole? Odborník vysvetľuje, prečo je to pasca a kilá sa vrátia ešte rýchlejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Gašpar prekvapil pohľadom na
Domáce
Gašpar prekvapil pohľadom na situáciu vo svete: Bezpečnostnú radu by som zvolal len kvôli opozičnej politike!
Slovenská ekonomika kolabuje v
Domáce
Slovenská ekonomika kolabuje v priamom prenose: KRACH firmy, ktorá stála za seriálom PUMPA!
Mojtaba Chameneí je novým
Zahraničné
Kto je Modžtaba Chameneí? Bol vojakom, teraz vedie vojnu s USA a Izraelom! Na Západe má sieť nehnuteľností
Jan Lipavský
Zahraničné
Český exminister šokoval: Tretia svetová vojna sa už začala!

Ďalšie zo Zoznamu