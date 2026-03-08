Vzácna diagnóza Moniky Szabó: TAKTO ovplyvnia jej zdravotné problémy postavu v Sľube!

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó prežíva náročné obdobie. Po zákroku s botoxom proti nadmernému poteniu sa u nej objavili vážne neurologické ťažkosti. O svojej liečbe, rekonvalescencii aj o tom, ako ju hyperhidróza ovplyvňuje v každodennom živote, otvorene prehovorila na sociálnych sieťach.
Herečka Monika Szabó priznala, že momentálne bojuje so zdravotnými problémami. Tie sa jej prejavili po bežnom zákroku – dala si do podpazušia aplikovať botox proti poteniu, keďže trpí hyperhidrózou, ktorá jej dlhodobo znepríjemňuje život. Aspoň takto si vedela od ťažkostí uľaviť, aby jej extrémne potenie nestrpčovalo bežné dni. Bohužiaľ, po aplikácii na istej estetickej klinike, sa jej začali objavovať zvláštne príznaky.
Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!
Začala mať poklesnuté viečka, dvojité videnie, slabosť krku, ťažšie rozprávala, nevedela prehĺtať jedlo a taktiež ju sprevádzal pocit opitosti. Hneď si to všimla, a tak vyhľadala pomoc odborníkov. Tí ju v nemocnici hospitalizovali, no spočiatku nevedeli o čo ide. „Po 6 dňoch v nemocnici som si spomenula, že som bola na zákroku, o ktorom som lekárom nepovedala, a ktorý predsa môže mať s mojím stavom spojitosť! Nakoniec sa potvrdila diagnóza: iatrogénny botulizmus. Systémový efekt botulotoxínu," uviedla.
Momentálne si herečka dopriala čas na regeneráciu, ktorá je v tomto prípade kľúčová. Fanúšikom otvorila dvere do svojho súkromia a opísala detailne, ako prebiehala liečba a prebieha rekonvalescencia. „Liečba bola hlavne podporná – v nemocnici mi robili množstvo neurologických vyšetrení a nasadili mi liek pyridostigmín, ktorý pomáha nervovo-svalovému prenosu. Najdôležitejšia je však regenerácia nervových zakončení, ktorá potrebuje čas. Momentálne som v rekonvalescencii – postupne sa vracia sila do svalov, ale ešte to chvíľu potrvá," priznala.
Na sociálnych sieťach zdieľa videá, na ktorých natáča seba pri bežných činnostiach, ktoré sú pre ňu teraz výzvou. Fanúšikov zaujímalo, či ju nejako tieto zdravotné problémy obmedzia v seriáli Sľub. „Hej. Kamila sa bude odteraz potiť!" zavtipkovala Monika. Prvé dni to bolo však všetko veľmi náročné. „Hlavne kým sme nevedeli, čo sa deje. Teraz, keď už poznám diagnózu a vidím postupné zlepšenie, sa s tým vyrovnávam oveľa lepšie," uviedla s tým, že sa má už dnes lepšie a cíti malé pokroky.