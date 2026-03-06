Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!

BRATISLAVA - Monika Szabó prežíva náročné obdobie. Herečka priznala, že po bežnom zákroku na liečbu nadmerného potenia sa u nej objavili vážne zdravotné komplikácie, ktoré ju napokon priviedli až do nemocnice. Lekári jej diagnostikovali mimoriadne vzácny stav. Podľa jej slov ide len o 114. zaznamenaný prípad na svete.
Monika Szabó sa s verejnosťou podelila, že bojuje s vážnymi zdravotnými problémami. Diagnostikovali jej vzácnu diagnózu. Je 114. prípadom na svete. „Pred pár týždňami som išla na úplne bežný zákrok. Botox do podpazušia. Nie kvôli estetike. Kvôli hyperhidróze – nadmernému poteniu. Tento zákrok som absolvovala už niekoľkokrát v minulosti. Bez problémov. Tentokrát som dostala 300 jednotiek botulotoxínu," začala v úvode.
O 3 dni neskôr sa jej začali objavovať zvláštne príznaky. „Poklesnuté viečka. Dvojité videnie. Slabosť krku. Ťažšie rozprávanie. Nevedela som prehĺtať jedlo. Mala som pocit opitosti," opísala s tým, že sa jej k tomu postupne pridala slabosť rúk a výrazne zhoršené dýchanie. „Pocit, že svaly proste nevládzu," dodala. Po týchto príznakoch ju hospitalizovali v nemocnici. Urobili jej množstvo vyšetrení, no nevedeli prísť na to, čo jej je.
„Keď sú výsledky „čisté“, často sa začne hovoriť o psychosomatike," priznala. „Po 6 dňoch v nemocnici som si spomenula, že som bola na zákroku, o ktorom som lekárom nepovedala, a ktorý predsa môže mať s mojím stavom spojitosť! Nakoniec sa potvrdila diagnóza: iatrogénny botulizmus. Systémový efekt botulotoxínu," uviedla. Momentálne sa herečka zotavuje.
„Regenerácia nervov potrebuje čas. Aký dlhý? To presne neviem... Som ale vďačná, že dnes už viem, čo sa stalo. Že nemám trvalé následky, no najmä... Že som počúvala svoju intuíciu. Zriedkavé neznamená nemožné," vyjadrila sa. Monike prajeme skoré zotavenie.