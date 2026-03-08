Zázrak, že žije! Českému hercovi fungovalo srdce len na 12 percent... Životný štýl NEZMENIL

PRAHA - Český herec aj napriek vážnym zdravotným problémom stále pracuje. Srdce mu fungovalo len na 12 percent a je doslova zázrak, že žije. Dnes je to už lepšie, no svoj životný štýl sa rozhodol nemeniť.
Český herec Leoš Noha sa už niekoľko rokov vyrovnáva so závažnými zdravotnými problémami so srdcom. Lekári mu kedysi dávali len malé šance, no napriek tomu je stále aktívny a pokračuje v hereckej práci. Pre Super.cz opísal, ako sa teraz má. „Zatiaľ dýcham, čo je časovo určite obmedzené, pretože nikto nežije večne. Srdce mi pracovalo na dvanásť percent a teraz ho mám na štyridsiatich štyroch,“ prezradil informácie o svojom aktuálnom stave.
Hoci mu kedysi hrozila dokonca transplantácia srdca, veľké zmeny v životnom štýle vraj neurobil. S typickým humorom priznal: „Prestal som kaliť ligu majstrov a začal popíjať len okresný prebor.“ Ani stravu či pohyb veľmi nerieši. „Na staré kolená už nie, keď je človek raz zvyknutý na ten bôčik… Stromček sa má ohýbať, kým je mladý,“ dodal.
V rozhovore prišla reč aj na jeho súkromie. Napriek vážnym zdravotným problémom sa podľa vlastných slov nepokúsil obnoviť ani kontakt s deťmi, s ktorými sa už roky nestretáva. „Naďalej sa nestretávame, nie je na to konštelácia. Ich to nenapadlo a mňa prekvapivo tiež nie,“ uzavrel s tým, že túto kapitolu má zatiaľ vnútorne uzavretú.