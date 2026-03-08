Priania dám z STVR ku Dňu žien: Úprimnosť riaditeľky Flašíkovej vás milo prekvapí!

BRATISLAVA - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien. Tento deň je venovaný všetkým ženám a ich dôležitej úlohe v spoločnosti, rodine aj v každodennom živote. Je príležitosťou zastaviť sa a pripomenúť si ich silu, odvahu, prácu a prínos, ktorý majú pre svet okolo nás. Dámy, ktoré pracujú alebo sú súčasťou STVR, odpovedali v ankete na otázky, aký najkrajší darček sa im spája s týmto dňom a čo by zaželali nežnejšiemu pohlaviu. Odpoveď generálnej riaditeľky Martiny Flašíkovej vás však svojou úprimnosťou milo prekvapí.
Každoročne si 8. marca pripomíname Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si viac uvedomujeme, aké dôležité miesto majú ženy v našich životoch a koľko toho pre svoje rodiny, priateľov aj spoločnosť robia. Bez nich by bol svet určite chudobnejší o množstvo láskavosti, starostlivosti a sily. Práve tento sviatok nám pripomína, že si ženy zaslúžia uznanie, úctu a poďakovanie za všetko, čo prinášajú do každodenného života. Svoje priania adresovali ženám aj dámy zo Slovenskej televízie a rozhlasu. Okrem toho si zaspomínali aj na najkrajší darček, ktorý sa im s Medzinárodným dňom žien spája.
Vedenie STVR
Jana Prágerová, riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie
Čo by popriala v tento sviatok všetkým ženám? „Prajem ženám, aby nemuseli byť stále silné, aby si nemuseli zaslúžiť rešpekt nadštandardným výkonom. Prajem im odvahu pomenovať svoje ambície nahlas a pokoj z toho, že nemusia napĺňať cudzie očakávania," vyjadrila sa.
„Aby si mohli dovoliť byť rozhodné aj zraniteľné, ambiciózne aj pokojné, hlasné aj tiché. Aby ich práca, nápady a energia neboli samozrejmosťou, ale rešpektovanou hodnotou. A ak by som mala povedať, čo by sme mali v tento deň zažiť alebo dostať, tak je to pozornosť bez očakávaní. Úprimné „ďakujem“, ktoré nie je formalitou. A vedomie, že rovnosť príležitostí nie je téma jedného dátumu v kalendári, ale každodenná realita," odkázala všetkým.
Tento sviatok si nespája s darčekmi, ale s rozhovormi. „S momentmi, keď sa ženy navzájom podporia, zdieľajú skúsenosti a inšpirujú sa. Uvedomila som si, že najkrajším darčekom nie sú kvety, ale dôvera. Pocit, že naše kroky majú zmysel aj pre niekoho ďalšieho. A možno práve to je pre mňa podstatou tohto dňa, vedomie, že si ženy dokážu byť navzájom oporou a posúvať sa spolu vpred," dodala.
Martina Flašíková, generálna riaditeľka STVR
Čo by v tento sviatok popriala nežnejšiemu pohlaviu? „Ako žena želám ženám, aby mali okolo seba pokojné a prajné prostredie, v ktorom sa budú cítiť v bezpečí. Tým, ktoré sú mamami, želám zdravé a múdre deti. A tým z nás, ktoré ešte máme rodičov, želám vrúcnych, chápajúcich a čo najdlhšie zdravých starnúcich rodičov, s ktorými môžeme zdieľať blízkosť a lásku. Prajem nám, aby sme mali prirodzený rešpekt v práci, aby bol náš hlas vypočutý a naša hodnota videná. A napokon, aby sme do sveta prinášali ženskú energiu, dobrotu, empatiu a láskavosť – lebo to je nám prirodzené," adresovala ženám.
Jej slová k najkrajšiemu darčeku vás milo prekvapia svojou úprimnosťou. „Najkrajší darček k MDŽ? Môj muž si myslí, že je to sex (smiech). Ja si však myslím, že by to pokojne mohlo byť aj niečo materiálne, napríklad kabelka… Ale úprimne – najviac aj tak poteší, keď je za tým láska, humor a trocha snahy," priznala. Na ďalších stranách článku si môžete prečítať priania a najkrajšie darčky spojené s MDŽ napríklad moderátoriek Ivety Malachovskej, Simony Simanovej či cukrárok z Pečie celé Slovensko.