Dráma na Blízkom východe pokračuje: Slovensko vyslalo lietadlá do Maskatu a Rijádu, pomáhame aj iným krajinám

BRATISLAVA - Slovensko má v nedeľu zrealizovať ďalšie evakuačné lety z Blízkeho východu. Vládny špeciál leteckého útvaru rezortu obrany má ísť do ománskeho Maskatu a lietadlo ministerstva obrany do Rijádu, hlavného mesta Saudskej Arábie.
Vyplýva to z vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. „Dnes naďalej prebieha evakuácia. Špeciál ministerstva vnútra ide do Maskatu, náš menší špeciál ide do Rijádu, kde ide zobrať ešte nejakú mamičku s deťmi a niekoľko ľudí zo zraniteľnejších skupín,“ povedal s tým, že menšie lietadlo ministerstva obrany vykonáva skôr zdravotnícku linku a väčšie lietadlo ministerstva vnútra zase evakuáciu turistov.
Kaliňák zároveň pripomenul, že do regiónu vyslali tím z ministerstiev zahraničných vecí a obrany, ktorí organizujú evakuáciu. „Pretože vždy je veľmi ťažké zoskupiť ľudí na letisko,“ okomentoval. Poukázal zároveň na spoluprácu pri evakuácii s ostatnými krajinami. Informoval, že SR previezlo pasažierov z viac ako 26 európskych krajín a, naopak, ďalšie štáty previezli slovenských občanov.