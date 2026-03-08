Brusel plánuje revolúciu v eurofondoch: Dotácie z EÚ už nebudú automatické, Slovensko čaká tvrdý boj o miliardy

BRATISLAVA - Éra relatívne stabilného prísunu eurofondov, na akú sme boli zvyknutí, sa môže čoskoro skončiť. Európska únia v rámci diskusií o novom Viacročnom finančnom rámci (VFR) po roku 2028 pripravuje zásadnú zmenu: systém platieb viazaný na prísne výsledky a reformy. Naše firmy a štát by tak museli v otvorenej súťaži čeliť priemyselným gigantom z Nemecka či Francúzska.
Informuje o tom portál euBrief.sk. Budúcnosť európskeho rozpočtu je aktuálne predmetom intenzívnych politických vyjednávaní. Európska komisia navrhuje, aby sa po roku 2028 rozdeľovanie peňazí zmenilo z klasických operačných programov na systém, ktorý pripomína Plán obnovy. Financie by boli uvoľňované až po splnení vopred dohodnutých cieľov a míľnikov.
Zatiaľ čo dnes sme zvyknutí na spleť operačných programov, v budúcnosti by sa európsky rozpočet mohol premeniť na „investičnú zmluvu“. „Nový finančný rámec bude prísnejší a pôjde sériou míľnikov, ktoré bude treba naplniť predtým, než sa uvoľnia ďalšie peniaze,“ povedal europoslanec Michal Wiezik (PS/Renew).
Tvrdý boj o 400 miliárd eur
Srdcom debát je návrh na vytvorenie Európskeho fondu konkurencieschopnosti (ECF) s rozpočtom presahujúcim 400 miliárd eur. O tento balík sa aktuálne vedie tichý, no ostrý politický zápas. Nemecko, Francúzsko či severské štáty presadzujú princíp „excelentnosti“. Jediným kritériom by mala byť technologická úroveň projektov, nie geografické kvóty.
Naopak, blok krajín vrátane Slovenska varuje pred „dvojrýchlostnou Európou“ a presadzuje princíp „geografickej rovnováhy“, aby regióny s nižšou inovačnou kapacitou neboli úplne odrezané od zdrojov.
Pokiaľ sa tieto návrhy schvália v podobe, akú predstavuje Komisia, slovenské firmy a štát budú musieť v otvorenej súťaži čeliť priemyselným gigantom z celej EÚ. Už nepôjde o „nárokovateľné“ peniaze, ale o priamu súťaž projektov. Analytička Kristína Mojzesová z Útvaru hodnoty za peniaze pripomína, že Slovensko má k dispozícii potenciálne miliardy eur na modernizáciu energetiky a dekarbonizáciu priemyslu (napr. oceliarne).
Kľúčom k úspechu bude podľa Wiezika schopnosť štátu vytvoriť jasnú stratégiu a schopnosť slovenských firiem zapojiť sa do európskych technologických partnerstiev. Paralelne s touto debatou prebieha v parlamente aj tlak na zjednodušovanie administratívy a environmentálnych záväzkov, čo môže ešte viac zmeniť podmienky, za akých budeme o tieto zdroje v budúcnosti súťažiť.