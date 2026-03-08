MIMORIADNE Zvrat v Teheráne: Americké a izraelské útoky zasiahli ropný sklad, Irán vybral nového VODCU!

TEHERÁN - Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.
Aktualizované 9:55 Distribúcia paliva v iránskom hlavnom meste bola prerušená po útokoch USA a Izraela na ropné sklady v Teheráne a jeho okolí. Informuje o tom agentúra AFP. „Z dôvodu poškodenia siete dodávky paliva bola distribúcia dočasne prerušená,“ citovala oficiálna tlačová agentúra IRNA teheránskeho guvernéra Mohammada Sádeka Motamedijána. „Problém sa rieši,“ dodal.
Aktualizované 9:15 Pri dronových útokoch v dvoch lokalitách v sudánskej oblasti Kurdufán v sobotu zomrelo najmenej 33 ľudí. Informovala o tom dnes agentúra AFP s odvolaním sa na lekársky zdroj. Útoky sa podľa neho odohrali na trhoviskách v štáte Južný Kurdufán. Vyžiadali si tiež 59 zranených, z ktorých 30 je stále hospitalizovaných. Kurdufán sa stal ohniskom bojov medzi vládnou armádou a polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF).
Aktualizované 8:30 Iránske Zhromaždenie znalcov dospelo k väčšinovej zhode na nástupcovi najvyššieho duchovného vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zabitý 28. februára v prvých hodinách americko-izraelských úderov na Teherán. Podľa iránskej agentúry Mehr to dnes oznámil jeden z 88 členov zboru vysoko postavených islamských právnikov a duchovných. Izraelská armáda čoskoro potom varovala, že jej terčom sa stane každý nástupca Chameneího aj tí, ktorí ho chcú vymenovať. Meno nového iránskeho duchovného vodcu zatiaľ nebolo oznámené a podľa zdroja agentúry Mehr treba vyriešiť ,,niektoré prekážky,,. Zhromaždenie znalcov, v ktorého právomoci je výber najvyššieho duchovného vodcu krajiny, sa nezhodlo na tom, či sa na vydanie rozhodnutia musí tento zbor stretnúť osobne, alebo či táto formalita môže byť vynechaná, informovali podľa agentúry Reuters iránske médiá.
,,Iránske Zhromaždenie znalcov, ktoré desiatky rokov nezasadalo, sa čoskoro zíde v meste Komm. Chceme vám oznámiť, že Štát Izrael bude prenasledovať každého nástupcu (Chameneího) a každého, kto sa bude snažiť o jeho vymenovanie," uviedla izraelská armáda v príspevku na svojom perzskom účte na sociálnej sieti X. Dodala, že nebude váhať s útokom na kohokoľvek, kto sa na zasadnutí Zhromaždenia znalcov zúčastní. Medzi favoritmi na post nového najvyššieho vodcu je na prvom mieste uvádzaný druhorodený syn zabitého ajatolláha Alího Chameneího Modžtaba. Špekuluje sa tiež o 53-ročnom Hasane Chomejnom, ktorý je vnukom niekdajšieho vodcu iránskej revolúcie Rúholláha Chomejného, či o vplyvnom šiitskom duchovnom Sádeku Larídžaním.
Americký prezident Trump tento týždeň uviedol, že musí byť osobne zapojený do výberu iránskeho lídra, a poukázal na príklad Venezuely, kde vládu prevzala viceprezidentka Delcy Rodríguezová po tom, čo americké sily v januári uniesli z krajiny prezidenta Nicolása Madura. Zároveň Trump označil syna zabitého ajatolláha za neprijateľnú voľbu. Teherán zapojenie šéfa Bieleho domu do voľby odmietol. O rýchly výber nového duchovného vodcu sa podľa Reuters usiluje najmä najkonzervatívnejšie krídlo iránskych duchovných, ktorí nechcú moc nechať v rukách dočasnej vládnucej rady, ktorá vznikla 1. marca. Táto rada má troch členov - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa iránskej justície Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, ktorý je podpredsedom Zhromaždenia znalcov. Podľa iránskej ústavy má byť nový duchovný vodca vybraný do troch mesiacov. Dovtedy jeho úlohu zastáva trojčlenná rada.
Aktualizované 8:00 V nedeľu ráno sa v Izraeli rozozvučali sirény varujúce pred raketami z Iránu, pričom neboli hlásené žiadne škody ani obete. Izraelská armáda vo vyhláseniach uviedla, že protivzdušná obrana reagovala na najmenej dve vlny „rakiet vypálených z Iránu smerom k územiu štátu Izrael“. Informuje o tom agentúra AFP. Poplachy boli aktivované vo veľkej časti severného Izraela vrátane prístavného mesta Haifa. Obyvateľom armádne velenie domáceho frontu nariadilo, aby sa uchýlili do krytov alebo bezpečných miestností. Poplachy boli neskôr zrušené a armáda uviedla, že „teraz je povolené opustiť chránené priestory vo všetkých oblastiach krajiny“.
Aktualizované 7:45 Spojené štáty a Izrael zasiahli počas nočných útokov päť ropných zariadení v iránskom hlavnom meste a jeho okolí, uviedol pre štátnu televíziu predstaviteľ ropnej spoločnosti. Informuje o tom agentúra AFP. „Včera (v sobotu) v noci boli štyri ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v Teheráne a (zariadenie v) Alborze napadnuté nepriateľskými lietadlami,“ povedal pre štátnu televíziu generálny riaditeľ Národnej iránskej distribučnej spoločnosti pre ropné produkty Kerámat Vejskaramí. Dodal, že päť zariadení „bolo poškodených“, ale „požiar bol uhasený“.
Aktualizované 7:35 Bahrajn v nedeľu oznámil, že pri útoku iránskeho dronu bola poškodená odsoľovacia stanica. Padajúce úlomky rakety tiež zranili troch ľudí a poškodili budovu univerzity. Informuje o tom agentúra AFP. „Iránska agresia náhodne bombarduje civilné ciele a spôsobuje materiálne škody na odsoľovacom zariadení na vodu po útoku dronu,“ uviedlo ministerstvo. Teherán predtým obvinil Spojené štáty z útoku zo základne v Bahrajne na jedno z iránskych odsoľovacích zariadení.
Aktualizované 7:15 Krajiny Perzského zálivu v nedeľu informovali o raketových a dronových útokoch z Iránu, ktorý prisľúbil, že bude pokračovať v úderoch na susedné krajiny, píše o tom agentúra AFP. Saudská Arábia, Katar a Kuvajt hlásili v nedeľu nové útoky. Deň predtým bolo počuť hlasné výbuchy v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE) aj v Bahrajne v metropole Manáma.
Aktualizované 6:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že hovoril s korunným princom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmánom o situácii na Blízkom východe a zopakoval ponuku ukrajinskej pomoci s odrážaním iránskych dronových útokov. Napísala o tom agentúra Reuters. ,,Ukrajina bojuje so Šáhedmi roky a všetci uznávajú, že žiadna iná krajina na svete v tom nemá také skúsenosti," uviedol Zelenskyj s odkazom na bezpilotné lietadlá iránskej výroby. ,,Sme pripravení pomôcť a očakávame, že naši ľudia tiež dostanú potrebnú podporu," dodal ukrajinský prezident na telegrame. Zelenskyj tiež uviedol, že predtým tento týždeň hovoril s lídrami Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátov.
Aktualizované 6:12 Rusko dostalo pokyn, aby Teheránu neposkytovalo informácie o vojne v Iráne, uviedol v sobotu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. Informuje o tom agentúra DPA. CNN a Washington Post s odvolaním sa na zdroje oboznámené s americkými spravodajskými službami informovali, že Kremeľ poskytuje Teheránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. New York Times s odvolaním sa na amerických úradníkov informoval o podobných informáciách.
Aktualizované 6:10 Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil zapojenie kurdských bojovníkov do vojny s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. „Vylúčil som to, nechcem, aby Kurdi zasiahli. Nechcem, aby Kurdi utrpeli zranenia alebo boli zabití. Máme dobré vzťahy. Sú ochotní zasiahnuť, ale ja som im povedal, že naozaj nechcem, aby zasiahli,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One s tým, že Washington nechce, aby bola vojna ešte zložitejšia, než už je.
Aktualizované 6:05 Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „dve lietadlové lode“ z Veľkej Británie už nie sú potrebné na podporu jeho vojny na Blízkom východe. Ide o jeho najnovšiu kritiku postoja Londýna k prebiehajúcemu konfliktu v Iráne. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Aktualizované 6:00 Prezident Donald Trump v sobotu obvinil Irán z útoku na dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože, ako viete, ich munícia je veľmi nepresná. Nemajú absolútne žiadnu presnosť,“ povedal prezident USA novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Aktualizované 5:55 Izraelské útoky zasiahli v sobotu večer baštu militantného hnutia Hizballáh na južnom predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút, píše o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na štátne médiá. „IDF (Izraelské ozbrojené sily) v súčasnosti útočia na infraštruktúru Hizballáhu na bejrútskom predmestí Dahíja. Neskôr poskytneme viac informácií,“ izraelská armáda uviedla na platforme Telegram. Hovorca izraelskej armády v sobotu doobeda vyzval na evakuáciu zostávajúcich obyvateľov južných predmestí Bejrútu.
USA a Izrael zasiahli ropný sklad v Teheráne
„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA. Sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie, ale agentúra IRNA informovala, že zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.