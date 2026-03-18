Pozrite na tú PREMENU! Diana Hágerová extrémne schudla: Čo je za tým?

BRATISLAVA - Moderátorka Diana Hágerová je v životnej forme! Dvojnásobná mama sa zbavila nadbytočných kíl a dnes sa pýši závideniahodnou postavou. Žiadne tabletky ani zázraky sa však nekonali. Diana otvorene priznala, že si to poriadne odmakala, no aj to, kto jej k novej postave dopomohol!
Diana Hágerová sa rozhodla ísť s kožou na trh a priznala, že za jej novým vzhľadom je kus poriadnej driny. „Je to naozaj odmakané a vydreté. A áno, musím povedať, že som schudla dvojciferné číslo, a ja to na sebe dosť vidím lebo ten progres si celý zaznamenávam a je to naozaj veľmi vidieť. Ale nie je to len o vizuálnej stránke, ale aj sa úplne inak cítim,“ teší sa moderátorka, ktorej sa podarilo schudnúť neuveriteľných dvanásť kíl! Hoci jej okolie tvrdilo, že chudnúť vôbec nepotrebuje, ona mala iný názor.
Cesta za vysnívanou postavou však nebola jednoduchá a moderátorka priznáva, že aj ona dlho bojovala s odkladaním cvičenia. „Úprimne, ja som potrebovala niekoho pomoc na to, aby som začala. Nebola som dostatočne motivovaná, aby som tú zmenu dokázala sama,“ hovorí narovinu. Zlom nastal, keď sa spojila s profesionálom a kamarátkami. „Spúšťačom bolo, že som začala cvičiť s Jany Landlom. Osobnými tréningami s ním a ešte s kamoškami a to bola pre mňa motivácia. Nechcela som sklamať kamošky, že neprídem na tréning. Makali sme spolu celé leto, okrem toho samostatne. A toto má úplne naštartovalo, potom som začala s jeho programom cvičiť doma a teraz si idem svoje rutiny,“ prezradila Diana, ktorá uvítala možnosť zažiť pohyb, energiu a beauty moment s kozmetickou značkou Oriflame. Zároveň však dodáva, že najdôležitejšie je podľa nej nastavenie v hlave. Diana sa však pýši nielen božskými krivkami, ale aj dokonalou pleťou. Moderátorka prezradila svoje top produkty, na ktoré nedá dopustiť! Inšpirujte sa...
