Toto je obyčajná fotka, ale keď uvidíte tú v článku, zamrzne vám reč: Takto vyzerali pred 17 rokmi?

BRATISLAVA - Bruno, Adela a Sajfa! Trojica kolegov a kamarátov, ktorých spája nielen rovnaká práca, ale aj spoločné zážitky. Verili by ste, že takto vyzerali pred 17 rokmi, keď boli spolu na Bali?
Bruno Ciberej, Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra sa roky stretávali na chodbách jedného rádia, dlho dokonca za takpovediac jedným mikrofónom a občas aj v rovnakej televíznej relácii. Tentokrát sa všetci traja stretli pri nakrúcaní relácie Milujem Slovensko, kde sa tentokrát proti sebe postavia spravodajské tváre TV JOJ. V Sajfovom tíme sa predstavia tváre Ranných novín – Bibiana Ondrejková, Thomas Puskailer a Bruno Ciberej, ktorí ukážu, ako zvládajú tlak mimo spravodajského štúdia. Adelin tím tvoria televízne stálice – Andrea Pálffy Belányiová, Aneta Parišková a Ján Mečiar.
Na tejto zostave by nebolo nič zvláštne. Skôr naopak - diváci prostredníctvom odľahčených momentov zistia, že aj spravodajské osobnosti majú zmysel pre humor a dokážu sa zasmiať, niekedy aj samy na sebe. Traja z nich si dokonca urobili spoločnú fotku, čo je tiež takmer automatické. Ibaže oni si ju urobili presne rovnakú, ako aj v roku 2009 počas spoločného dovolenkového pobytu na Bali. Verili by ste, že odvtedy už prešlo dlhých 17 rokov?
Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Bruno zostal zaskočený, o čom jasne svedčil jeho výraz tváre. Lenže tým sa to neskončilo. Adela situáciu ešte "prikúrila" a s typickým humorom dodala, že Brunov byt vlastne nie je až taký malý – problém je vraj inde. „Tam je len veľa artefaktov. Keby tie sošky dal všetky preč, hneď by mal jednu izbu ešte,“ poznamenala a štúdio vybuchlo do smiechu. Z Brunových reakcií bolo jasné, že to nebude celkom pravda. A práve takéto momenty robia z Milujem Slovensko večer, kde nejde len o vedomosti, ale aj o humor, nadhľad a schopnosť urobiť si srandu aj zo seba. Ak sa chcete zabaviť, pozrite si aj tento piatok o 20.40 na JOJ-ke šou Milujem Slovensko.
