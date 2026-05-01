Obrovský šok! Namiesto svadby ROZCHOD známych markizáckych moderátorov! Toto nikto nečakal...

BRATISLAVA - A rozprávke je koniec! Správa o rozchode Diany Hagerovej a Romana Juraška prišla ako blesk z jasného neba. Dvojica už netvorí pár a ďalej fungujú už iba ako rodičia svojich dvoch detí.
Diana Hágerová (35) a Roman Juraško (47) patrili k stabilným párom nášho šoubiznisu. Známi moderátori sa po rokoch randenia zasnúbili a spoločne vychovávajú dve deti, Tristana (5) a Izabelku (9). Očakávaná svadba sa však už zrejme konať nebude. Namiesto nej prišla nečakaná správa - rozchod. „Na svadbu sú potrební dvaja,“ prekvapila Diana. „Nemám s kým mať tú svadbu... Nie sme už spolu,“ vyrazila nám dych ďalšími slovami.
Vzápätí priznala, že k rozchodu došlo už v januári a po dlhšej úvahe. „Nebolo to ľahké rozhodnutie... ale jednoducho dospelo to v našom vzťahu do toho štádia.“ Rozchod bol nezvratný aj napriek tomu, že sa snažili situáciu riešiť. Žiaľ, nepodarilo sa a zostávajú iba na "vlne rodičovstva". Bývajúc v dome v Rakúsku, ktorý si spoločne vybudovali a presťahovali sa doňho pred vyše rokom... „Paradoxne mi niekto hovoril, že vo veľkej väčšine vzťahov bývajú kritickým bodom deti, čo sme zvládli, alebo sťahovanie sa...“ Diana nechce rozkol vzťahu pripisovať práve novému bývaniu... keď sa podľa jej slov nenaplnia očakávania, rúca sa všetko...
Rozchod prominentného páru veruže prekvapil aj nás. Pritom to nebolo tak dávno, iba pred pár mesiacmi v decembri minulého roku, keď sme Dianu videli celú v bielom, priam ako by si pýtala otázku - kedy bude svadba. Vtedy ešte nebolo na "prasknutom" vzťahu nič znať...