Nepoučiteľný búrlivák nášho šoubiznisu: Bol ako bomba, museli zrušiť predstavenie... A keby len to!

Oldřich Kaiser bol celý život nepoučiteľným búrlivákom. (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Český herec Oldřich Kaiser (64) bol okrem nesporného talentu celý život známy aj svojimi neutíchajúcimi opileckými excesmi. Azda najväčší trapas si vyrobil v roku 2010, keď do divadla dorazil ožratý ako činka. Odohral nakoniec len 30 minút a predstavenie museli zrušiť. To však zďaleka nie je jediný škandál, ktorý si počas kariéry stihol pripísať na svoj účet!

► Mnohí dodnes spomínajú na príhodu, keď Oldřich Kaiser takmer sabotoval zájazd vinohradského divadla. V opitosti zrušil objednané ubytovanie pre celý súbor a zaistil ho v telocvični. Celý jeho plán praskol ešte pred odjazdom a herec dostal padáka.

► Nasledovalo angažmá v štúdiu Ypsilon. Ani tam však nevydržal dlho. Napriek varovaniu riaditeľa Jana Schmida sa alkoholu nevzdal a dostal ďalšieho padáka.

► Dlho nevydržal ani v Národnom divadle. Keď tam v roku 1993 nastúpil, zdalo sa, že sa mu nad alkoholom darí víťaziť. Nakoniec sa však ukázalo, že to bolo len zdanie. Bez ospravedlnenia sa nedostavil na niekoľko skúšok a predstavení a v roku 1999 dostal výpoveď.

(Zdroj: Profimedia)

► Pamätná je tiež jeho hláška počas predstavenia v Divadle bez zábradlí. Počas predstavenia sa zrazu otočil na divákov v hľadisku a zahlásil: „Nemá tu niekto náhodou niečo na pitie? Rád by som sa napil!“ A všetkým bolo jasné, že v ten večer by to nebolo prvýkrát. Vtedy s ním stratil trpezlivosť aj jeho veľký kamarát Karel Heřmánek a Kaiser dostal výpoveď.

► Kaiser bol tiež známy tým, že rád pri každej možnej príležitosti otŕčal svoj holý zadok. Inak to nebolo ani v roku 2002 počas natáčania filmu Non plus ultras o futbalových fanúšikoch. Tribúny ostravského štadiónu boli plné, keď na ihrisko vbehol Oldřich Kaiser, stiahol si nohavice a divákom začal ukazovať holý zadok.

(Zdroj: Profimedia)

► V roku 2004 prebehli českými médiami fotky Kaisera z klubu v Divadle bez zábradlí. Keď totiž prišiel do nočného podniku policajt, ktorý mal herca po záverečnej vyprevadiť, ten sa mužovi zákona zavesil na chrbát s tým, že je kliešť a nemôže sa sám od seba pustiť. „Policajti museli použiť hmaty a chvaty,“ uviedla vtedy pražská policajná hovorkyňa. Polícia dokonca navrhla Kaisera obžalovať kvôli trestným činom, ktorých sa mal dopustiť. Štátny zástupca ale ich návrh zamietol.

► Herec však po tom všetkom dostal najväčší trest - jeho manželka Naďa podala návrh na rozvod. V roku 2005 bolo ich manželstvo po 25 rokoch rozvedené. Táto tvrdá rana však herca konečne prinútila uvedomiť si, že má problém a dobrovoľne išiel na liečenie. Dlho však nevydržal a prišli ďalšie škandály.

► V roku 2008 sa v novinách objavili jeho fotky z moravského nevestinca. Opitý herec je na nich úplne nahý v spoločnosti dvoch prostitútok. „Nebol agresívny, ale veselý. A čím viac sa hostia bavili, tým bol pán Kaiser ústretovejší,“ povedal vtedy pre český Blesk jeden z hostí.

(Zdroj: BLESK)

► Najpamätnejším škandálom Oldřicha Kaisera je bez pochýb jeho alkoholové vyčíňanie počas predstavenia Divadla Ungelt v Písku. Herec po ceste na predstavenie celý čas pil, odohrať sa mu preto podarilo len 30 minút. Diváci najprv počuli len niekoľko nadávok a potom dlhé minúty len mumlanie. Hru museli prerušiť. Tak veľmi bol opitý.

Oldřich Kaiser počas odovzdávania cien Český lev (marec 2025) (Zdroj: reprofoto/ČT)

Po boku Oldřicha Kaisera je už niekoľko rokov Dáša Vokatá, s ktorou v roku 2000 tajne zosobášil vo Viedni. Odvtedy je herec bez akýchkoľvek excesov. Výrobca škandálov sa naposledy ukázal na odovzdávanícien Český lev, kam sa vybral priamo z nemocnice. Oplatilo sa, lebo Kaiser si pri príchode vyslúžil nielen obrovský potlesk od fanúšikov, ale získal aj cenu za hlavnú mužskú úlohu vo filme Zahradníkův rok. Zároveň však oznámil koniec svojej kariéry:skonštatoval súčinne s manželkou, ktorá dodala, že sa musia šetriť a ešte si chcú spoločne užiť život. Dnes oslavuje svoje 70. narodeniny a my umelcovi prajeme všetko najlepšie!