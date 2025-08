Nový FRAJER extravagantnej Azry: Zbalila BODYGUARDA hviezd... Strážil aj Lewisa Hamiltona!

(Zdroj: Instagram AS)

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa Azda Sokira (21) dostala vďaka reality šou Farma, potom svoju lásku hľadala v Ruži pre nevestu... Tam sa jej srdce Rasťa Zvaru získať nepodarilo, no rozhodne to neľutuje. Už je totiž šťastná po boku iného muža. Zbalila bodyguarda (26) hviezd. Strážil aj Lewisa Hamiltona!

Azra si spočiatku lásku strážila a verejnosti nového priateľa neukazovala. Vedelo sa však, že v jej živote je nový muž. Cez víkend sa prvýkrát pochválila spoločnými fotkami. Zverejnila zábery z F1 z Budapešti, na niektorých pózuje sama, na iných jej robí spoločnosť vysoký fešák. Obaja majú na hlavách šiltovky so znakom Mercedes a na krku visačky s názpisom VIP hosť.

A cas.sk odhalil jeho identitu - ide o 26-ročného Pavla B, ktorý spolupracuje s vplyvnými zahraničnými menami a firmami. Pracuje ako ochrankár prominentov či športových klubov. Strážil napríklad hviezdneho jazdca F1 Lewisa Hamiltona. V minulosti o ňom a jeho práci dokonca písal aj magazín Forbes. Pre to, aby mohol pracovať s hviezdami, totiž musel splniť niekoľko podmienok.

„Musíte urobiť psychické testy, je tam aj všeobecný prehľad, druhou časťou skúšok sú fyzické testy, taktiky, streľba. Medzi podmienky patria aj minimálna výška, čo je minimálne 185 centimetrov, vek, ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov, pričom angličtina musí byť na vysokom leveli. Hlavné je ovládať nejaký bojový šport na vyššej úrovni,“ prezradil Pavol, ktorý ako mladistvý patril k úspešným slovenským karatistom.

Jeho prvým prominentným klientom bol Lewis Hamilton. „Na začiatku som s nimi podpísal zmluvu len na pár mesiacov, bolo to skúšobné obdobie. No nakoniec som s nimi zostal. Chodievame s ním na všetky F1 a vždy, keď mi zavolajú, že nás potrebuje. Nie som s ním 24/7. Vďaka práci u Hamiltona sa mi otvorili dvere do tohto sveta,“ uviedol Pavol, ktorý napokon okrem hviezdy F1 spolupracoval aj so synom bývalého libanonského premiére, Fehedom Haririm, futbalovým trénerom Josém Maurinhom či klubmi Chelsea, Manchester United či Tottenham.