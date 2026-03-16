Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!

BRATISLAVA - Druhé kolo šou Let’s Dance prinieslo prvé vyradenie a spolu s ním aj silné reakcie divákov. Zo súťaže totiž odišla športová moderátorka Jana Hospodárová s tanečníkom Fabiom Belluccim, čo na sociálnych sieťach okamžite rozprúdilo diskusiu o tom, či bol výsledok naozaj spravodlivý. Mnohí diváci sa zhodujú, že na parkete predviedla lepší výkon než niektorí ďalší súťažiaci a zo súťaže mal podľa nich odísť niekto iný.

Druhé kolo populárnej tanečnej šou Let's Dance je za nami a prinieslo aj prvé vyradenie tejto série. Tanečný parket musela po nedeľnom večere opustiť dvojica Jana Hospodárová a Fabio Bellucci. O zotrvanie v súťaži bojovali v rozstrele s párom Juraj Mokrý a Natália Glosíková. Napokon však rozhodli hlasy divákov, ktorí podporili druhú menovanú dvojicu a poslali ju do ďalšieho kola. Pre Janu Hospodárovú tak účinkovanie v šou skončilo skôr, než mnohí očakávali. 

Diváci majú na výsledok iný názor. Bezprostredne po odvysielaní epizódy sa na sociálnych sieťach rozprúdila živá diskusia. Časť divákov je totiž presvedčená, že práve Janka Hospodárová nemala v tomto kole skončiť. Podľa nich podala na parkete veľmi dobrý výkon a z hry mal odísť niekto iný – najčastejšie spomínali buď Juraja Mokrého alebo Petru Polnišovú. „Janka nemala vypadnúť, ale Peťa... aj tu bude nesmrteľná ako v Dunaji?“ zavtipkoval jeden z komentujúcich.

„Mokrý mal vypadnúť, nie Hospodárová,“ zhodovali sa ďalší, kdeďže práve oni dvaja zostali v záverečnom rozstrele. Objavili sa však aj kritickejšie poznámky smerom k jej tanečnému partnerovi. „Janka dobre tancovala, len jej partner bol ako poleno,“ napísala jedna z diváčok. Niektorí komentujúci svoje rozhorčenie vyjadrili veľmi priamo: „Škoda. Nespravodlivé…“

FOTO z koberca Let's Dance: DOBITÝ známy Slovák, hriešny rozparok a... Z Mokrého Evy nespustíte oči! Prečítajte si tiež

FOTO z koberca Let's Dance: DOBITÝ známy Slovák, hriešny rozparok a... Z Mokrého Evy nespustíte oči!

Ďalšie reakcie poukazovali na to, že výkon športovej moderátorky bol podľa nich lepší než výsledok naznačuje: „Akože Jana je afektovaná, ale tancuje výborne. Rozhodne to nebolo na vypadnutie. Čo ma udivuje, že Polnišová ide ďalej. No dosť trápne… Je to nefér.“ Iní vyzdvihli jej energiu a pozitívny prístup k súťaži: „Nešikovní zostali a Janka, ktorá je šikovná a veľmi ju to baví, tak vypadla. Škoda, Janka je sympatická, energická dáma s veľkým talentom aj pozitívnou energiou, ona to hravo prekoná.“

Objavili sa aj ostrejšie názory na správanie niektorých súťažiacich: „Janka možno nebola favoritka, ale mohla to dotiahnuť ďalej. Príde mi úplne absurdné, že Juraj Mokrý je stále v súťaži. Celé to berie na ľahkú váhu a je nezdvorilý. Všetci sa držia pravidiel, akurát on musí vytŕčať. Vrchol celého bolo, ako mal ruky vo vrecku pri rozhodnutí, kto vypadne. Nemá tam čo robiť!“

2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR! Prečítajte si tiež

2. kolo Let´s Dance: Polnišovej EROTIČNO, Pociskovej PODVÄZKY a... TOTO je 1. VYPADNUTÝ PÁR!

Podporili ju aj známe osobnosti. Po vyradení prišli pre Janu aj povzbudivé odkazy od známych tvárí.  „Boli skvelí, ale konkurencia je šialená,“ napísala influencerka Mirka Dobiš. Podporu jej vyjadrila aj moderátorka Alena Heribanová: „Drahá Janka, bola si úžasná. Držím Ti palce vo všetkom a rada si spomínam na naše spoločné časy. Tentoraz je konkurencia obrovská! Boli ste skvelí.“

Let's Dance 11, Juraj
Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz
Domáci prominenti
Tlačovka k novej sérii
Jakub Jablonský o Let's Dance a žene jeho života Dubayovej: Fíha, PREKECOL sa?!
Domáci prominenti
FOTO Janka Kovalčiková a Adam
Bardy v Let's Dance zažil už takmer všetko, ale... Pozrite, čo si k spolumoderátorke dovolil!
Domáci prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Známa Slovenka RISKUJE po nedávnej operácii: Z toho, čo s doktorom vymysleli, odpadnete!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šéf PPA a minister vystúpili na tlačovej konferencii proti tvrdeniam mimovládnej organizácie
Šéf PPA a minister vystúpili na tlačovej konferencii proti tvrdeniam mimovládnej organizácie
Správy
Prezentácia nových prvkov a vybavenia v Škole v prírode
Prezentácia nových prvkov a vybavenia v Škole v prírode
Správy
Župan Juraj Droba: Problémy stanice Nivy nie sú spôsobené župou
Župan Juraj Droba: Problémy stanice Nivy nie sú spôsobené župou
Správy

Domáce správy

Jedno za druhým: Polícia
Jedno za druhým: Polícia zverejnila šialené zábery, VIDEO autá sa rútili cez priecestie, aj keď svietila červená!
Domáce
Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc
Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc návštevníkov ročne, status UNESCO ako prekliate: Urobili z nás turistickú zoo
Domáce
Ilustračné foto
Polícia evidovala počas minulotýždňovej akcie 1121 porušení pri používaní pásov
Domáce
Polícia v Lučenci zadržala dvojicu zlodejov pri vlámaní do bývalej čističky – nebol to ich prvý čin
Polícia v Lučenci zadržala dvojicu zlodejov pri vlámaní do bývalej čističky – nebol to ich prvý čin
Banská Bystrica

Zahraničné

Čínsky prezident Si Ťin-pching
Stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga sa pravdepodobne odloží
Zahraničné
Ilustračné foto
Česká vláda prijala novelu, podľa ktorej sa cudzinci z EÚ budú musieť registrovať
Zahraničné
Nová služba cestovky pobúrila
Nová služba cestovky pobúrila Čechov: Viacerí ostali zaskočení! Zisťovali sme, či sa to týka aj Slovákov
Domáce
Príčina leteckej tragédie odhalená:
Príčina leteckej tragédie odhalená: 179 ľudí zomrelo kvôli šetreniu peňazí
dromedar.sk

Prominenti

Let's Dance, 2.kolo, Jana
Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!
Domáci prominenti
David Beckham, Victoria Beckham,
Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!
Zahraniční prominenti
David Borenstein, Alžběta Karásková,
Obrovský ÚSPECH susedného Česka: Po 30 rokoch získali prestížneho OSCARA!
Domáci prominenti
DRÁMA po Oscaroch: KONFLIKT
DRÁMA po Oscaroch: KONFLIKT ocenenej herečky s ochrankou... Došlo k fyzickému kontaktu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Keď ho uvidela, zostala
Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!
Zaujímavosti
Nikto nechápe, ako sa
Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!
Zaujímavosti
Tajomné zelené svetlo: Najväčšiu
Tajomné zelené svetlo: Najväčšiu železničnú tragédiu v dejinách Československa obostiera záhada
dromedar.sk
Smäd je len špička
Smäd je len špička ľadovca: Ak máte TENTO problém v ústach, vaše srdce a mozog sú v NEBEZPEČENSTVE!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Šport

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
NHL
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Niké liga
Čína V SPÄTNOM ZRKADLE: Ohňostroje Ferrari, katastrofa McLarenu a potvrdil Antonelli titulový potenciál?
Čína V SPÄTNOM ZRKADLE: Ohňostroje Ferrari, katastrofa McLarenu a potvrdil Antonelli titulový potenciál?
Formula 1
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Niké liga

Auto-moto

Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky

Kariéra a motivácia

Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Rady, tipy a triky
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Motivácia a produktivita
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Pracovný pohovor
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Kávovar ako najdôležitejšie miesto vo firme? Vedci potvrdili, že to nie je len o kofeíne
Prostredie práce

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Výber receptov
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Výber receptov

Technológie

Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Veda a výskum
Straty ruských tankov prudko klesli. Analytici hovoria o zmene taktiky
Straty ruských tankov prudko klesli. Analytici hovoria o zmene taktiky
Moderná vojna a konflikty
Astronómovia zaznamenali najjasnejší FRB záblesk všetkých čias: Výpadok elektriny im pomohol presnejšie odhaliť jeho zdroj
Astronómovia zaznamenali najjasnejší FRB záblesk všetkých čias: Výpadok elektriny im pomohol presnejšie odhaliť jeho zdroj
Vesmír
Americká armáda nasadzuje AI rýchlejšie, než ju stíha testovať. Analýza varuje, že chyby algoritmov môžu stáť životy nevinných ľudí
Americká armáda nasadzuje AI rýchlejšie, než ju stíha testovať. Analýza varuje, že chyby algoritmov môžu stáť životy nevinných ľudí
Armádne technológie

Bývanie

Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

Pre kutilov

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
Partnerské vzťahy
Toto zabíja aj silné manželstvá: Začína sa to úplne nevinne a väčšina párov si to nevšimne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jedno za druhým: Polícia
Domáce
Jedno za druhým: Polícia zverejnila šialené zábery, VIDEO autá sa rútili cez priecestie, aj keď svietila červená!
Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc
Domáce
Obyvatelia kričia DOSŤ! 100-tisíc návštevníkov ročne, status UNESCO ako prekliate: Urobili z nás turistickú zoo
Nová služba cestovky pobúrila
Domáce
Nová služba cestovky pobúrila Čechov: Viacerí ostali zaskočení! Zisťovali sme, či sa to týka aj Slovákov
Z kontajnera trčali len
Zahraničné
Z kontajnera trčali len nohy! Policajti riešili bizarný prípad pri škôlke

Ďalšie zo Zoznamu