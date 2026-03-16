Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!

BRATISLAVA - Druhé kolo šou Let’s Dance prinieslo prvé vyradenie a spolu s ním aj silné reakcie divákov. Zo súťaže totiž odišla športová moderátorka Jana Hospodárová s tanečníkom Fabiom Belluccim, čo na sociálnych sieťach okamžite rozprúdilo diskusiu o tom, či bol výsledok naozaj spravodlivý. Mnohí diváci sa zhodujú, že na parkete predviedla lepší výkon než niektorí ďalší súťažiaci a zo súťaže mal podľa nich odísť niekto iný.
Druhé kolo populárnej tanečnej šou Let's Dance je za nami a prinieslo aj prvé vyradenie tejto série. Tanečný parket musela po nedeľnom večere opustiť dvojica Jana Hospodárová a Fabio Bellucci. O zotrvanie v súťaži bojovali v rozstrele s párom Juraj Mokrý a Natália Glosíková. Napokon však rozhodli hlasy divákov, ktorí podporili druhú menovanú dvojicu a poslali ju do ďalšieho kola. Pre Janu Hospodárovú tak účinkovanie v šou skončilo skôr, než mnohí očakávali.
Diváci majú na výsledok iný názor. Bezprostredne po odvysielaní epizódy sa na sociálnych sieťach rozprúdila živá diskusia. Časť divákov je totiž presvedčená, že práve Janka Hospodárová nemala v tomto kole skončiť. Podľa nich podala na parkete veľmi dobrý výkon a z hry mal odísť niekto iný – najčastejšie spomínali buď Juraja Mokrého alebo Petru Polnišovú. „Janka nemala vypadnúť, ale Peťa... aj tu bude nesmrteľná ako v Dunaji?“ zavtipkoval jeden z komentujúcich.
„Mokrý mal vypadnúť, nie Hospodárová,“ zhodovali sa ďalší, kdeďže práve oni dvaja zostali v záverečnom rozstrele. Objavili sa však aj kritickejšie poznámky smerom k jej tanečnému partnerovi. „Janka dobre tancovala, len jej partner bol ako poleno,“ napísala jedna z diváčok. Niektorí komentujúci svoje rozhorčenie vyjadrili veľmi priamo: „Škoda. Nespravodlivé…“
Ďalšie reakcie poukazovali na to, že výkon športovej moderátorky bol podľa nich lepší než výsledok naznačuje: „Akože Jana je afektovaná, ale tancuje výborne. Rozhodne to nebolo na vypadnutie. Čo ma udivuje, že Polnišová ide ďalej. No dosť trápne… Je to nefér.“ Iní vyzdvihli jej energiu a pozitívny prístup k súťaži: „Nešikovní zostali a Janka, ktorá je šikovná a veľmi ju to baví, tak vypadla. Škoda, Janka je sympatická, energická dáma s veľkým talentom aj pozitívnou energiou, ona to hravo prekoná.“
Objavili sa aj ostrejšie názory na správanie niektorých súťažiacich: „Janka možno nebola favoritka, ale mohla to dotiahnuť ďalej. Príde mi úplne absurdné, že Juraj Mokrý je stále v súťaži. Celé to berie na ľahkú váhu a je nezdvorilý. Všetci sa držia pravidiel, akurát on musí vytŕčať. Vrchol celého bolo, ako mal ruky vo vrecku pri rozhodnutí, kto vypadne. Nemá tam čo robiť!“
Podporili ju aj známe osobnosti. Po vyradení prišli pre Janu aj povzbudivé odkazy od známych tvárí. „Boli skvelí, ale konkurencia je šialená,“ napísala influencerka Mirka Dobiš. Podporu jej vyjadrila aj moderátorka Alena Heribanová: „Drahá Janka, bola si úžasná. Držím Ti palce vo všetkom a rada si spomínam na naše spoločné časy. Tentoraz je konkurencia obrovská! Boli ste skvelí.“
