Kližan odrezaný vo VOJNOU zmietanej oblasti: Rozsiahly útok Iránu... Prosí o POMOC!

SAUDSKÁ ARÁBIA - Situácia na blízkom východe eskaluje každou hodinou a v bezpečí nie je nikto, kto sa v tejto oblasti nachádza. Uvedomuje si to aj slovenský tenista Martin Kližan s partnerkou Zuzanou Šutjakovou. Dvojica dovolenkuje v Saudskej Arábii, kde Irán aktuálne útočí na ropné zariadenia. Športovec preto prosí verejnosť o pomoc... Je najvyšší čas odísť domov!
Situácia na blízkom východe sa zmenila doslova z večera do rána. Ešte pred týždňom si mnohí užívali bestarostný život, horúce slnko a krásne pláže, no od soboty v regióne vládne strach. Irán reaguje na útok Izreala a USA a posiela rakety a drony na ciele v krajinách Perzského zálivu. V pondelok sa zameral aj na ropné zariadenia v Saudskej Arábii a zaútočil na závod ARAMCO v Ras Tanura.
V krajine a len zopár kilometrov od napadnutej rafinérie sa nachádza aj slovenský tenista Martin Kližan s partnerkou Zuzanou Šutjakovou. A približujúce sa útoky ich nenechávajú chladnými. Práve firmu, ktorá bola Iránom napadnutá, totiž navštevovali každý deň. „Do iného areálu tejto firmy chodíme každý deň... Takže najvyšší čas odísť odtiaľto nejako domov,“ napísala k záberom horiacej rafinérie Zuzana.
Opustiť krajinu je však v aktuálnej situácii viac než náročné. „Len letecky sme odrezaní od sveta, tak ak máte akékoľvek info o repatriačných letoch a pod., prosím, posielajte nám to. Ďakujeme,“ prosí verejnosť mejkap artistka. A pridal sa aj samotný športovec. „Ak by boli nejaké repatriačné lety, tak mi to sem napíšte. Nebolo by odveci ísť odtiaľto do péčka,“ zverejnil.
Ministerstvo vnútra plánuje tento týždeň tri repatriačné lety na Blízky východ. Vládny špeciál odletel z Bratislavy do jordánskeho Ammámu dnes ráno, ďalšia rotácia do Ammámu bude v stredu a vo štvrtok poletí do Maskatu. Repatriačné lety avizuje aj Česká republika, a to do Egypta a Jordánska, pričom voľné miesta ponúkne aj iným krajinám.