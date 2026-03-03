Muži poškodili kríže na cintoríne! Polícia ich obvinila

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
VEĽKÝ KÝR - Policajti zo Šurian v okrese Nové Zámky vypátrali dvoch mužov, ktorí poškodili kríže na cintoríne v obci Veľký Kýr. Hroby zneuctili a tri kusy krížov poškodili muži vo veku 33 a 21 rokov. Obidvaja boli značne pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník im vzniesol obvinenie pre trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvinených do väzby.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)