DESIVÁ situácia v Dubaji vystrašila aj Plačkovú: Nerobí mi to dobre... STRACH o najbližších!

BRATISLAVA/DUBAJ - Zuzana Strausz Plačková najprv zdieľala na Instagrame, že sa nič zásadné v Dubaji nedeje. Neskôr však všetky príspevky vymazala a priznala strach o najbližších.
Blízky východ sa otriasa v základoch, čo vydesilo mnohých ľudí. Aj Slovákov, ktorí majú v Dubaji niekoľko nehnuteľností. Luxusným mestom otriasajú výbuchy. A už po tomto to nie je také bezpečné miesto. Apartmány tu majú Zuzana Strausz Plačková i manželia Vrbovskí. Dubaj milujú mnohí a tým, ktorí ho navštívili, prirástol k srdcu. Svoje o tom vie aj Laura Vizváryová, ktorá tu našla útočisko po rozchode s Borisom Kollárom i Zuzana Belohorcová, ktorá v Dubaji oslávila 50. narodeniny.
Blízky východ má za sebou HOROROVÚ sobotu: Nočné údery v Dubaji, preplnené letiská a raketa len pár metrov od ľudí!
Vizváryová sa však ešte pred začiatkom tejto desivej situácie stihla vrátiť domov. „Som už na Slovensku, v poriadku a doma. Situáciu však sledujem!" napísala na sociálnej sieti, čím upokojila svojich fanúšikov. Jasmina Alagič spolu so synom odletela do Dubaja v polovici januára a plánovali tam ostať približne dva mesiace. Od vypuknutia útoku sa však neozýva ani ona, ani jej manžel Rytmus.
Zuzana Strausz Plačková najprv správam, ktoré sa šírili internetom o celej situácii v Dubaji nechcela veriť. Na Instagrame zdieľala správy od ľudí, ktorí jej písali, že sa v meste nič zásadné nedeje. Reagovala aj na posmešné správy narážajúce na jej nehnuteľnosti v zahraničí. „Počuj, Zuzi, nepredáš dáky byt v Dubaji? Teraz, keď je tam bombovo? Kúpim za férovú cenu," zdieľala Plačková jednu zo správ. „Toto zaujíma velice ľudí," napísala. „A viete čo, neviem, či nejdem kúpiť ďalší," dodala.
Neskôr však všetky príbehy vymazala: „Lebo niekoľko hodín som na mobile a sledujem celú situáciu a už mi reálne z toho šibe... Stovky správ som dostala a toľko pohľadov a info, čo sa deje, že už sama neviem a nerobí mi to ani dobre, lebo reálne tam mám plno kamarátov a chcem veriť, že bude všetko v poriadku... Idem sa pomodliť a spať radšej..." uzavrela.