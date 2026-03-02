Dovolenka sa zmenila na HOROR: Jojkárska moderátorka je v Dubaji... V noci ich museli EVAKUOVAŤ!

DUBAJ - Moderátorka televízie Joj Iveta Krupová si chcela v exotickom Dubaj dopriať zaslúžený oddych a načerpať novú energiu. Namiesto bezstarostnej dovolenky pri mori však zažíva napäté chvíle, ktoré by si na luxusnú destináciu len málokto vedel predstaviť. Hoci dni pôsobia pokojne a život v meste navonok plynie bez obmedzení, nočné preventívne opatrenia a obavy z uzavretého vzdušného priestoru jej pripomínajú, že situácia v regióne nie je stabilná.
Jojkárska moderátorka Iveta Krupová sa momentálne nachádza v Dubaji. Túto destináciu navštívila s cieľom oddýchnuť si a načerpať novú energiu. No dovolenka sa zmenila v uplynulých dňoch na horor, keďže je na blízkom východe vojna. „Dovolenka v Dubaji je aktuálne taká, že ľudia sa snažia si ju nejakým spôbosom užiť," začala v úvode jojkárskej reportáže.
„Cez deň to vyzerá tak, akoby sa vlastne nič nedialo, čiže ľudia si užívajú more, užívajú si bazén, užívajú si proste svoju dovolenku," pokračovala. „Ale áno, každý to vníma, že teda nie je úplne aktuálne ideálna situácia," dodala. V noci ich z recepcie zobudili, aby sa z hotelových izieb premiestnili do garáže pre svoju bezpečnosť.
„O polnoci nás zobudil hotelový personál, ktorý nám zatelefonoval na pevnú linku do izieb, aby sme sa teda presunuli na recepciu, odkiaľ nás navigovali do garáže. Tam už boli pripravené stoličky, klimatické jednotky a vody a zotrvali sme tam asi hodinku-hodinku a pol a následne sme mohli ísť späť do svojich izieb," uviedla s tým, že to bola jediná vec, ktorá ich utvrdila v tom, že sa niečo v Dubaji deje.
Personál hotela to ale podľa jej slov robí vraj z preventívnych dôvodov. Potvrdila aj obidva incidenty, ktoré sa šírili internetom – na letisku a na ostrove Palma. Sama však netuší, ako sa z Dubaja dostane, keďže je uzavretý vzdušný priestor. Let má až o niekoľko dní a situácia sa zmeniť môže, ale aj nemusí.