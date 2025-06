Sexi poradkyňa Haklová ukazuje NAHÉ telo za peniaze a chlapom dáva cenné rady: PIKANTNÉ! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Monika Haklová sa nikdy netajila tým, že patrí k ženám, ktoré radi vzbudzujú pozornosť. A hoci sa po svojom účinkovaní na Farme stiahla, teraz znovu vyrazila do útoku a opäť dáva o sebe vedieť. „Naskytla sa mi možnosť… no, nechcem to menovať, ale začala som robiť OnlyFans modelku,“ šokovala svojimi slovami Monika a hneď zdôvodnila, prečo sa na to dala: „Pozri na mňa, mám 50 rokov a myslím, že aj skúsenosti na to mám, aj postavu a aj dosť fanúšikov, takže myslím, že sú spokojní.“

Exfarmárka určite poteší nejedno mužské oko, veď aj po 50-tke sa pýši dokonalými krivkami. Tie však nie sú zadarmo! „Cvičím každý deň a dodržiavam stravu. Ale nie som striktne na diétach – idem na kúpalisko a dám si langoš. Normálne sa najem, ale pohybujem sa. Bez pohybu nevieš mať takúto postavu.“ Niektorých radostí života sa však nevedela vzdať. „Cez deň vôbec nepijem, ale prídem večer z tréningu a to aj dievčatám mojim opakujem – dievčatá, dajte si pohár červeného vína a človek po tom celom dni tak totálne zrelaxuje.“





Monika má tri deti, dve z nich sú už celkom dospelé a táto jej nová aktivita im vraj neprekáža.Obavy vraj nemá ani z toho, že by kráčali v jej šľapajách a ocitli sa na podobnej platforme.nešetrí úprimnosťou blondínka.

Monika je už viac rokov rozvedená a po rozchode s priateľom je momentálne single. Nápadníkov vraj má ale habadej. „Joj, každý druhý by sa chcel so mnou stretávať, mám nápadníkov,“ smeje sa. Ale všetko má svoje hranice. „Ja som v tomto veľmi profesionálna. Snažím sa byť skôr taká psychoterapeutka, pomáham im s otázkami, keď majú problém napríklad s priateľkou, manželkou, aj po sexuálnej stránke. Mám skúsenosti a viem poradiť.“ Sama sa vraj v tejto oblasti doslova našla a hneď aj priznala, že prosby o radu sú naozaj rôzneho charakteru. Prezradila dokonca aj to, aké pikantnosti jej chodia do správ! Zaujímavé...