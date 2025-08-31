Farmárka Haklová bez servítky: V bikinách ukázala DOKONALÉ TELO... namiesto chvály TVRDÁ kritika!

BRATISLAVA - Monika Haklová (50) sa na dovolenke v Grécku predviedla v sexi modrých bikinách a ukázala postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj dvadsiatničky. No namiesto obdivu prišli kruté slová…
Na videu, ktoré zverejnila, sa sebavedomo prechádza po pláži a pôsobí ako bohyňa leta. Lenže pod príspevkom sa okamžite našli aj rýpaví komentátori. „Trošku stará už, nie?“ či „Doteraz tu boli pekné baby,“ odkazovali hejteri. Monika si ale servítku pred ústa nedávala a hejterom poslala jasný odkaz. „To mi je ľúto, že som ti pokazila štatistiku. Veď kukaj len na pekné," odpísala s nadhľadom Haklová, ktorá sa rozhodne nemá začo hanbiť a svoje telo môže ukazovať bez výčitiek a s hrdosťou.
A práve takéto „bez servítky“ vystupovanie teraz využije aj pred televíznymi kamerami. Už 1. septembra o 17:50 štartuje na JOJke nová séria obľúbenej šou Bez servítky a hneď v prvom týždni sa varešky chytí práve Monika.
No kým pred kamerami pôsobila sebavedomo a pokojne, v súkromí v tom čase bojovala s obrovským strachom. Počas nakrúcania v jej dome v rakúskom Deutsch Jahrndorfe sa totiž dramaticky zhoršil zdravotný stav jej mamy, ktorá bývala hneď vedľa. „Dostávala som telefonáty, že je to veľmi vážne… nakrúcala som z posledných síl,“ priznala Monika.
Napriek tomu pred štábom nedala nič najavo. Dokonca sa aj medzi svojimi followermi snažila nájsť pomoc – kardiológa, ktorý by jej mame dokázal pomôcť. Žiaľ, pár dní po skončení nakrúcania Monikina milovaná mamička svoj boj prehrala.
