Monika Haklová ukázala najmladšiu dcéru: Z malého dievčatka vyrástla KRÁSNA slečna!

BRATISLAVA - Monika Haklová má tri deti – Filipa, dcéru Chiaru a najmladšiu Charlotte. Práve tá oslavovala sladkých šestnásť a mama sa na Instagrame pochválila spoločným videom. Pozrite, aká krásna slečna z nej vyrástla!
Monika Haklová je mamou troch detí – syna Filipa a dcér Chiary a Charlotte. O Filipovi sa prednedávnom písalo ohľadne jeho kontroverzného politického hnutia Hakleon. „Náš ďalší cieľ, ktorý je dosť kontroverzný, ale veľmi potrebný, je, že zmeníme názov Slovenská republika na Haklyon. Slovensko je jedna totálna katastrofa. Samá korupcia, klamstvo, nikdy tu nebola vláda, ktorá reálne chcela pomôcť svojim občanom. Nikdy. Všetko tu je zlé. Preto chcem túto knihu totálne zavrieť. Slovensko skončí a Haklyon povstane!“ prekvapil vo februári svojimi slovami.
Haklovej syn BURCUJE Slovákov: Založil KONTROVERZNÉ politické hnutie... Slová o ZMRAZOVANÍ ľudí!
Samozrejme vedel aj čo urobiť s nesmrteľnosťou. „Každý občan Haklyonu bude nesmrteľný. Nesmrteľný? Však na to ešte neexistuje liek. Neexistuje na to technológia. Ako z nás chceš spraviť nesmrteľných? Kým ešte nebude vytvorená technológia oživenia, predĺženia života a nesmrteľnosti, tak každý Haklyon bude zadarmo zamrazený," uviedol.